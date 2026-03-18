出口夏希、月9『サバ缶、宇宙へ行く』出演決定！ 北村匠海の生徒役
4月13日スタートする北村匠海主演ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の追加キャストとして、出口夏希の出演が発表された。“宇宙食開発”を立ち上げる水産高校生の1人を演じる。
【写真】出口夏希、華やかなドレス姿で「第38回東京国際映画祭」オープニングレッドカーペットに登場
本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村演じる新米高校教師の主人公・朝野峻一が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、共に伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
出口が演じるのは、若狭水産高校に通う菅原奈未（17）。“宇宙食開発”を立ち上げる1期生のひとり。いつも明るく、自分の意見をはっきり言うクラスのリーダー的存在だ。漁業が盛んな小浜で育ち、実家は場外市場で海産物販売店を営んでいる。卒業後は、親や周囲の人から当然のように家業を継ぐと思われている現状に悩んでいる。実はダンスが大好きで、ひそかに夢を抱いているものの、友達にも打ち明けられずにいる。「やってみなきゃ、わからない」という朝野の言葉をきっかけに、奈未の日常が変わり始める…。
出口は自ら演じる菅原奈未について「朝野先生から“やってみなきゃ、わからない”と言われて、奈未自身は人生を見つめ直します。私自身も、実際そう意識してお仕事しています。“無理かも…”と思う事もたくさんあるけど、いざ挑戦してみたら楽しい事もあったりします。とてもすてきなメッセージだと思いますので、奈未を通して視聴者の皆様にお届けしたいです」と語っている。
ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』は、フジテレビ系にて4月13日より毎週月曜21時放送。
※出口夏希のコメント全文は以下の通り。
■出口夏希 コメント全文
◆台本をお読みになって、いかがでしょうか？
「本作がきっかけで、高校生たちが宇宙食を開発したことを知りました。成功するかわからない中で、
“とりあえずやってみよう！”と挑んだ方々の思いに心を動かされました。台本では、“サバ缶を宇宙食に”と高校生たちが一致団結して挑む姿が丁寧に描かれ、とてもすてきだなと思いました。いろいろな知識を得られるお話でもあるので、私も勉強しながら撮影に臨みたいと思います」
◆演じる菅原奈未について
「朝野先生から“やってみなきゃ、わからない”と言われて、奈未自身は人生を見つめ直します。
私自身も、実際そう意識してお仕事しています。“無理かも…”と思う事もたくさんあるけど、いざ挑戦してみたら楽しい事もあったりします。とてもすてきなメッセージだと思いますので、奈未を通して視聴者の皆様にお届けしたいです」
◆撮影で楽しみにされていることは？
「実際に宇宙食開発に携わってこられた方々が育ってきた小浜で撮影をさせていただくので、大切に表現していきたいと思います。そして、大好きな海鮮を食べられたらなと楽しみにしています」
◆視聴者の方へメッセージ
「4月から新生活を始められる方も多いと思いますし、1週間が始まる月曜日に放送するドラマなので、視聴者の皆様に希望とエールをお届けできたらうれしいです。ぜひ、ご覧下さい！」
【写真】出口夏希、華やかなドレス姿で「第38回東京国際映画祭」オープニングレッドカーペットに登場
本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村演じる新米高校教師の主人公・朝野峻一が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、共に伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
出口は自ら演じる菅原奈未について「朝野先生から“やってみなきゃ、わからない”と言われて、奈未自身は人生を見つめ直します。私自身も、実際そう意識してお仕事しています。“無理かも…”と思う事もたくさんあるけど、いざ挑戦してみたら楽しい事もあったりします。とてもすてきなメッセージだと思いますので、奈未を通して視聴者の皆様にお届けしたいです」と語っている。
ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』は、フジテレビ系にて4月13日より毎週月曜21時放送。
※出口夏希のコメント全文は以下の通り。
■出口夏希 コメント全文
◆台本をお読みになって、いかがでしょうか？
「本作がきっかけで、高校生たちが宇宙食を開発したことを知りました。成功するかわからない中で、
“とりあえずやってみよう！”と挑んだ方々の思いに心を動かされました。台本では、“サバ缶を宇宙食に”と高校生たちが一致団結して挑む姿が丁寧に描かれ、とてもすてきだなと思いました。いろいろな知識を得られるお話でもあるので、私も勉強しながら撮影に臨みたいと思います」
◆演じる菅原奈未について
「朝野先生から“やってみなきゃ、わからない”と言われて、奈未自身は人生を見つめ直します。
私自身も、実際そう意識してお仕事しています。“無理かも…”と思う事もたくさんあるけど、いざ挑戦してみたら楽しい事もあったりします。とてもすてきなメッセージだと思いますので、奈未を通して視聴者の皆様にお届けしたいです」
◆撮影で楽しみにされていることは？
「実際に宇宙食開発に携わってこられた方々が育ってきた小浜で撮影をさせていただくので、大切に表現していきたいと思います。そして、大好きな海鮮を食べられたらなと楽しみにしています」
◆視聴者の方へメッセージ
「4月から新生活を始められる方も多いと思いますし、1週間が始まる月曜日に放送するドラマなので、視聴者の皆様に希望とエールをお届けできたらうれしいです。ぜひ、ご覧下さい！」