「フレッシュな感じがいい」「ちょっとイマイチだな」カナダ代表が北中米W杯で着用する新ユニホームを発表！「アウェーキットは微妙」「見た目が最高」など賛否両論
カナダサッカー協会（CSA）とサプライヤーのナイキ社は３月16日、北中米ワールドカップでカナダ代表が着用する新ユニホームを発表した。
CSAの公式サイトによれば、ホームユニホームは赤を基調とし、カナダの象徴「メープルリーフ」をモチーフに野心と進歩を表現。アウェーユニホームは、黒をベースに凍てついた風景からインスプレーションを得た、ひび割れた氷のグラフィックを所々に配色し、白の模様で描写されている。
この新ユニがCSAの公式SNSでも公開されると、ファンの間では以下のような声が上がった。
「美しいな」
「素敵ですね」
「見た目が最高」
「かなりクールだ」
「ちょっとイマイチだな」
「どちらのキットも最高！ 絶対買う！」
「今回は買わないかな...」
「アウェーキットは微妙かな」
「赤のホームユニホームはいいな」
「フレッシュな感じがいい」
カナダは北中米W杯の開催国で、グループBでカタール、欧州プレーオフAの勝者（イタリア、北アイルランド、ウェールズ、ボスニア・ヘルチェゴビナ）、スイスと相まみえる。
なお、新ユニは３月28日にトロントのBMOフィールドで行なわれるアイスランド戦で初お披露目される予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】カナダ代表の新ユニも！ 世界各国の北中米Ｗ杯“本大会用”ユニホームを一挙公開！
CSAの公式サイトによれば、ホームユニホームは赤を基調とし、カナダの象徴「メープルリーフ」をモチーフに野心と進歩を表現。アウェーユニホームは、黒をベースに凍てついた風景からインスプレーションを得た、ひび割れた氷のグラフィックを所々に配色し、白の模様で描写されている。
この新ユニがCSAの公式SNSでも公開されると、ファンの間では以下のような声が上がった。
「素敵ですね」
「見た目が最高」
「かなりクールだ」
「ちょっとイマイチだな」
「どちらのキットも最高！ 絶対買う！」
「今回は買わないかな...」
「アウェーキットは微妙かな」
「赤のホームユニホームはいいな」
「フレッシュな感じがいい」
カナダは北中米W杯の開催国で、グループBでカタール、欧州プレーオフAの勝者（イタリア、北アイルランド、ウェールズ、ボスニア・ヘルチェゴビナ）、スイスと相まみえる。
なお、新ユニは３月28日にトロントのBMOフィールドで行なわれるアイスランド戦で初お披露目される予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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