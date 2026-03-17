これも一応ゲーミングマウス。

PCゲームであると便利なのがゲーミングマウス。高性能センサーが素早い動きに追随できたり、入力したデータをPCに送る反応が高速だったり、いくつものショートカットが設定できる多ボタンなど、一般的なものよりゲームに特化しています。

まさかの合体分離

Pixelpaw Labsの「Phase」は、一見するとフツーのマウスですが？

真ん中をパカっと割ると、あたかもニンテンドースイッチのJoy-Conのようなコントローラーにトランスフォームする斬新なゲーミングマウス。Bluetoothと専用のドングルで無線接続します。

マウス時はホイールはなくとも、左ボタンにタッチスクロール機能を搭載。左右ボタンの外側にもオマケのボタンが2つあり、1,600DPIの光学センサーでポインターの動きは正確。ペアリングボタンで3つのデバイスと接続します。

ゲームコントローラー時は中からジョイスティックや十字キーなどが現れます。マウスのおしりにあった突起がLとRボタンとして機能するのは面白いですね。

全ボタンに機能割り当て

全18ボタンは専用ソフトでカスタマイズ可能です。充電残量確認や電池セーブモードの起動、ソフトのアップデートもここから。

「レイヤー」を選ぶとまったく別のボタン割り当てができ、ゲームや他の作業用に使い分けができるようになります。

Image: Pixelpaw Labse

スマホ用ゲームパッドにも変形

「Phase Grip」を合体すると、間にスマートフォンを挟んでスマホ用ゲームが遊べます。VRゲームでも使えるので、「Phase」があればどんなゲームにも対応できます。

既存のゲームパッドに取って代わるつもりはないとのことですが、選択肢の1つとして最有力候補になりえます。

予約をすれば15％オフで買える

まだ発売前ですが、現在は公式サイトで予約ができます。頭金20ドル（約3,200円）を支払うと、定価の15％オフでゲットが可能。マウスのみの定価は159ドル（約2万5300円）で、グリップ付きは188ドル（約3万円）くらいになるそうです。

また6月にはクラウドファンディングに登場予定。大ヒットになりそうですね。

ギミック系マウスいろいろ

世の中にはフラットな状態からペコっと「へ」の字型にするマウスや、掌底を置く部分をスライドで引き出す変形マウス、マッチ箱くらいの大きさでシリコンカバーと合体させるタイプなど、変態マウスがいろいろ。だけど「Phase」はかなり独特です。

マッチ箱型が実現するなら、通常サイズのボディーを被せれば、中に何でも詰め込むことは可能ですよね。そう思うとゲームパッドが内蔵されてても不思議はないかも？

Source: YouTube, Pixelpaw Labs via NEW ATLAS