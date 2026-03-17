ジャンプ漫画家『響け！ユーフォニアム』イラスト描き大反響「よき…」「先生の絵は眼福です！」
『食戟のソーマ』の作画担当で知られる漫画家・佐伯俊が、自身のXを更新。アニメ『響け！ユーフォニアム』のイラストを投稿すると、ネット上で話題になっている。
【画像】画力すげぇ！佐伯先生が描いた『響け！ユーフォニアム』久美子のイラスト
『響け！ユーフォニアム』は、京都アニメーションが手掛ける大人気吹奏楽アニメシリーズで、北宇治高校吹奏楽部を舞台に主人公・黄前久美子が奮闘する青春ストーリー。2015年4月にテレビアニメ1期の放送を開始してから、テレビアニメを3期、劇場版や特別編、スピンオフ映画など5本を制作し、昨年で10周年を迎えた。そして『最終楽章 響け！ユーフォニアム』が今年公開となり、堂々の完結となる。
佐伯はＸで「聖地巡礼してきました！」と報告。投稿したイラストでは、主人公の久美子が描かれている。
これにファンは「ユーフォは魅力的な女性キャラがたくさん登場しますよね！佐伯先生の絵は眼福です！」「よき…」「佐伯俊先生の描く久美子が尊い」「『いいファンアートだなあ』と思ってたらソーマの作者さん！？」などと反応している。
【画像】画力すげぇ！佐伯先生が描いた『響け！ユーフォニアム』久美子のイラスト
『響け！ユーフォニアム』は、京都アニメーションが手掛ける大人気吹奏楽アニメシリーズで、北宇治高校吹奏楽部を舞台に主人公・黄前久美子が奮闘する青春ストーリー。2015年4月にテレビアニメ1期の放送を開始してから、テレビアニメを3期、劇場版や特別編、スピンオフ映画など5本を制作し、昨年で10周年を迎えた。そして『最終楽章 響け！ユーフォニアム』が今年公開となり、堂々の完結となる。
佐伯はＸで「聖地巡礼してきました！」と報告。投稿したイラストでは、主人公の久美子が描かれている。
これにファンは「ユーフォは魅力的な女性キャラがたくさん登場しますよね！佐伯先生の絵は眼福です！」「よき…」「佐伯俊先生の描く久美子が尊い」「『いいファンアートだなあ』と思ってたらソーマの作者さん！？」などと反応している。
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