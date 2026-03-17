【ワシントン＝向井ゆう子】米国のトランプ大統領は１６日、今月末から予定していた中国訪問について、「１か月ほど延期するよう要請した」と明らかにした。

ホワイトハウスで記者団に語った。「ぜひ行きたいが、（イランでの）戦争のためにここにいたい」と述べ、対イラン軍事作戦への対応のため、米国にとどまる必要があると説明した。

トランプ氏は３１日から４月２日の日程で、第２次政権で初めて中国・北京を訪れ、習近平（シージンピン）国家主席と首脳会談を行う予定だった。トランプ氏は「彼らと会えるのを楽しみにしている。我々は非常に良い関係にある」と強調した。

トランプ氏は１５日の英紙フィナンシャル・タイムズのインタビューでは、ホルムズ海峡の封鎖解除に向けて、「中国も協力すべきだ。中国は石油の９０％を同海峡から得ている」と述べ、協力が得られない場合には訪中を延期する可能性を示唆していた。

中国はイランと友好関係にあり、イラン産原油の主要な買い手となっている。米中両政府は１５〜１６日、フランスで貿易問題を巡る閣僚級協議を行い、イランについても協議していた。