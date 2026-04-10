悩みや不安を解消するには何をするといいか。医師の和田秀樹さんは「仕事に行き詰まったら、無心に身体を動かすと、頭が活性化する。同じ効果がある私が自宅にいるときに行う一番大切にしている習慣がある」という――。※本稿は、和田秀樹『ストレスの9割は「脳の錯覚」』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／shimikenta※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／shimikenta■悩んだら散歩に出ると、う