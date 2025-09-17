トライネンが9回に勝ち越し3ランを献上【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャースがまた救援崩壊した。16日（日本時間17日）の本拠地・フィリーズ戦で同点の9回にブレイク・トライネン投手が3ランを被弾。球場が沈黙に包まれた。先発した大谷翔平投手が5回まで無安打無失点の好投。チームも5回まで4-0とリードしていたが、大谷降板直後の6回に2番手ロブレスキーが5失点し逆転を許した。この回