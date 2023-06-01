WBCは準々決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に日本代表で出場した村上宗隆内野手（ホワイトソックス）が、16日（日本時間17日）にインスタグラムを更新。準々決勝でベネズエラに敗れてから2日、ファンへのメッセージをつづった。

村上は優勝した前回の23年大会に続く出場。1次ラウンドのチェコ戦で満塁ホームランを放ち、ベネズエラ戦でもビハインドの8回にチャンスを広げる左前打。ただ微妙なストライク判定にも苦しむなど、大会を通じては5試合で打率.211、ヒット4本だった。

インスタグラムで村上は「応援してくださったファンの皆様、たくさんのご声援ありがとうございました。何もチームの力になれず申し訳ございません。成長あるのみです」とつづった。

「東京ドームから始まり、約2週間すばらしいチームメイト、スタッフ、監督、コーチ、日本中の野球ファンの皆様、TEAM JAPAN として戦えたこと誇りに思います。携わってくれた全ての皆様に感謝致します」とも記した。

村上は今季からメジャー挑戦。ホワイトソックスは26日（日本時間27日）にブルワーズとの開幕戦を迎える。



（THE ANSWER編集部）