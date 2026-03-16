『満身創痍なので、ママ休みます』ゆん、体調不良から回復「もうこれ以上ボロボロになってほしくない」の声も
YouTuberで元ヴァンゆんのゆんさんは3月15日、自身のYouTubeを更新。『満身創痍なので、ママ休みます』と報告しました。
【動画】“美容DAY”を満喫するゆん
眉毛サロンやヘアサロンを訪れるだけでなく、弟や妹も登場し、家族で医療脱毛クリニックも体験。最後はリフレッシュした姿で帰宅し、夫でYouTuberグループ「Fischer's-フィッシャーズ-」のシルクロードさんも「表情がやっぱ明るくなるね！」と絶賛しています。
コメントでは「目綺麗に治ってよかったね 後遺症もなさそうで本当によかったね」「まだまだ疲れていると思いますが、無理しないでください！」「いつものゆんちゃんに戻った 休める時は休んでくださいね」「そういえばゆんちゃんの声を聞くの久しぶり」「もうこれ以上ボロボロになってほしくない」「元気な姿が見れて嬉しいな！」「姉妹弟仲良いの羨ましい」と、温かい声が寄せられました。
【動画】“美容DAY”を満喫するゆん
「元気な姿が見れて嬉しいな！」ゆんさんは、喉の不調や目の負傷が「治りました！」とうれしそうに報告。しかし育児などに追われ「見ての通り、自分の事が何もできてない」とのことです。そこで、朝のうちに家事を済ませ「パパに子ども達を任せて美容DAY」とした日の様子を紹介しています。
コメントでは「目綺麗に治ってよかったね 後遺症もなさそうで本当によかったね」「まだまだ疲れていると思いますが、無理しないでください！」「いつものゆんちゃんに戻った 休める時は休んでくださいね」「そういえばゆんちゃんの声を聞くの久しぶり」「もうこれ以上ボロボロになってほしくない」「元気な姿が見れて嬉しいな！」「姉妹弟仲良いの羨ましい」と、温かい声が寄せられました。