Photo by 堤 瑛史

2006年に「SAKURA」でデビューしてから20年となったいきものがかりが、3月14日(土)・15日(日)の2日にわたって＜超いきものがかりフェスデビュー20周年だよ!! 〜ありがとうって伝えたくて〜＞を開催した。オフィシャルからのレポートをお届けする。

◆ライブ写真

■DAY1

Photo by 堤 瑛史

大勢の観客で賑わいを見せたLaLa arena TOKYO-BAY 1日目。入場する観客たちをDJダイノジ・大谷ノブ彦がオープニングパフォーマンスで出迎えた。ラジオ体操や「J-POPヒットメドレー」で会場を盛り上げ「今日一日、最高に盛り上がってください！」とコメントするとオープニングアクトを見事に務めあげた。

会場が暗転すると8ビットのかわいらしいアニメーションのオープニングVTR。VTRが終わるといきものがかりの2人が自転車で登場した。ステージに到着したいきものがかりの2人が声をそろえて開会宣言しようとすると「ちょっと待った！」という声が。小さい三輪車に乗ったナインティナイン岡村隆史がステージにサプライズ登場し、会場から笑いが起きた。トークで会場を盛り上げたあと、改めて3人で「超いきものがかりフェス スタート！」と開会宣言した。

Photo by 白重 聡一郎

1日目のトップバッターを飾ったのは上白石萌音。1曲目はいきものがかり・水野良樹が楽曲提供した「まぶしい」を披露。「いきものがかりファン歴17年です。私は最も幸運に恵まれたファンの一人と言えます。今日は大好きな二人に愛と感謝を込めて一生懸命歌います！」とコメント。また、上白石のライブ演出をきっかけにいきものがかりのライブでも取り入れられた”消灯式”を再演することに。上白石が「消灯」という掛け声のあとに、ろうそくの火を消すように息を吹くと会場のペンライトが徐々に消えていった。暗くなった会場のなかで「奇跡のようなこと」などを披露。最後にいきものがかり・水野良樹が楽曲提供した「夜明けをくちずさめたら」を歌唱し、優しい歌声で会場を包み込んだ。

「みなさん、こんにちは！」という声とともにサプライズMCとしてステージにベッキーが登場。上白石萌音、アイナ・ジ・エンド、JUJU、いきものがかり・吉岡聖恵を呼び込みトークを展開した。”聖恵ちゃんのここが好き”では、アイナ・ジ・エンドが「ダンスパフォーマンスがないのにリハーサルでも動きやすい服装なところが好き」、上白石萌音が「歌っているときのえくぼが好き」などと発表するなかで、「歌っているときの声が好きだけど、様子のおかしいところも好き」とJUJUがコメント。会場中から笑いが起きた。

Photo by 堤 瑛史

次に登場したのはアイナ・ジ・エンド。世界的大ヒット曲「革命道中」をパフォーマンスすると唯一無二の歌声で会場から大歓声が湧きあがった。「ZOKINGDOG」の曲中MCでは「品があってパワフルないきものがかりの二人。今日を迎えるために気合入れてセルフジェルネイルしてきました！」とアイナ・ジ・エンドらしいトークで会場を盛り上げた。『いきものがかり meets』でコラボレーションした「じょいふる」も披露するなど多彩なパフォーマンスを見せた。

Photo by 白重 聡一郎

Photo by 白重 聡一郎

代表曲「ガラナ」のパフォーマンスで登場したスキマスイッチの2人。さすがの歌声と演奏で観客を魅了した。MCでは「スキマフェスに出てもらった恩返しで今日は来ました。同じように長く活動している同志のような気持ちです。」といきものがかりの二人に対して思いを語る一幕も。いきものがかりのデビューと重なる2006年3月にリリースされた「ボクノート」や3月11日にリリースしたばかりの『いきものがかり meets 2』から「じょいふる」の初パフォーマンスなどで会場を多いに盛り上げた。

再びベッキーが登場すると槇原敬之、スキマスイッチ、水野良樹とともにトークを展開。トークテーマ”水野くんのココが好き”で、スキマスイッチ大橋は「まとめるのが上手で、僕らのほうが精神年齢が下な気がするくらい落ち着いてるんですよ。そこが嫌いなところです。」と回答し、笑いを誘った。次のトークテーマは”水野くんに今後やってほしいこと”。槇原敬之が「LINEを交換してほしい」と答えると、すでに交換していたことが判明。それぞれとの親交の深さが伺える一幕となった。

Photo by 堤 瑛史

名曲「やさしさで溢れるように」を情感込めて歌い上げ、一気に観客の心を掴んだJUJU。“JUJUメドレー”として「ラストシーン」「この夜を止めてよ」「明日がくるなら」など名曲の数々をノンストップでパフォーマンスした。MCでは「オリジナル楽曲と同じくらいカヴァーというものを大事にしていて」と、「SAKURA」カヴァーで参加した『いきものがかり meets 2』にも触れつつ、カヴァーへの想いを語った。次に歌唱した「Superstar」は3月18日(水)にリリースとなるカヴァーアルバムに収録される楽曲でJUJUらしいムーディーな歌声で観客を魅了した。

Photo by 谷本将典

幕間の休憩に出口に向かう観客の足を止めたのは「輝く！日本歌謡レコードゴールデン音楽ポップスミュージック大賞受賞作を発表します」というナレーション。架空の賞の受賞作として紹介された「多目的スペースのバラード」は作曲をいきものがかり水野が、作詞をバカリズムが手掛けた楽曲。荘厳なBGMがかかるなか、水野とともにバカリズムが会場に登場した。バカリズムらしいコメントで笑いを誘ったあと、ふたりで「多目的スペースのバラード」を歌唱。ユーモアあふれるコラボレーションステージとなった。

Photo by 白重 聡一郎

続いて登場したのは槇原敬之。「もう恋なんてしない」や3月25日(水)に配信リリースとなる新曲「夢でよかった」などを披露した。MCでは「20年間、音楽をやっていくって並大抵のことではないんです。20年も素敵な音楽を届け続けたいきものがかりに、もう一度おめでとうって言おうじゃないですか」と観客とともにいきものがかりのデビュー20周年を祝った。いきものがかり、本間昭光、トオミヨウとともに「YELL」を豪華コラボレーションする一幕もあり、贅沢なステージで会場を盛り上げた。

Photo by 谷本将典

Photo by 谷本将典

Photo by 谷本将典

トリでステージに登場したいきものがかりは、「こんな幸せな日あっていいのかな」としみじみ1日を振り返った。コラボレーションパートでは、アイナ・ジ・エンドと「コイスルオトメ」を、JUJUと「SAKURA」を、上白石萌音と「帰りたくなったよ」を、スキマスイッチとの「風が吹いている」をパフォーマンスした。その後、いきものがかりの2人で「気まぐれロマンティック」「ブルーバード」「うるわしきひと」「じょいふる」を立て続けに披露すると観客のボルテージは一気に最高潮に。「タユムコトナキナガレノナカデ」を演奏しパフォーマンスを終えた。

改めて今日の出演アーティストの面々が登場。観客との写真撮影のあと全員で挨拶をした。「本当に今日は幸せでした。3月15日でメジャーデビュー20周年を迎えますが、やること変わらないので、1つ1つ曲を作って、ライブをして続けていきたいと思っています。本当に今日はありがとうございました！」と感謝を伝え、初日が終演となった。

■DAY2

Photo by 白重 聡一郎

いきものがかりデビュー20周年当日となる2日目もDJダイノジのオープニングパフォーマンスから景気良くスタート。この日は事務所の後輩スベリィ・マーキュリーらとともに入場する観客を出迎えた。

自転車に乗っていきものがかりの2人が登場。「今日でデビュー20周年です！」と話すと会場中からお祝いの歓声が上がった。開会宣言に移ろうとすると上裸にマントを羽織ったサプライズゲストのロバート・秋山竜次が乱入。会場中がどよめきに包まれた。ネタの披露などで大いに盛り上げたあとで観客と一緒に「超いきものがかりフェススタート！」と開会を宣言した。

Photo by 堤 瑛史

「ソナーレ」の弾き語りで登場したTOMOO。きれいなアルトボイスを会場中に響かせた。MCでは中学進学で友達と離れ寂しい思いをしていた頃に、いきものがかりの『桜咲く街物語』と『ライフアルバム』の楽曲を繰り返し聴いていたことを振り返り、「思い返すと当時からいきものがかりに支えられていたんだなと改めて実感しています」と話す一幕も。堂々としたパフォーマンスでこの日のトップバッターを務め上げた。

幕間のトークコーナーにはサプライズゲストのSUPER EIGHT・村上信五が登場。wacci、TOMOO、いきものがかりとともに”いきものがかりのココが好き”をテーマにトークを展開。TOMOOからは「いきものがかりさんの音楽はまるっと全部入っているカレーみたい、甘辛も安心も複雑さも奥行きもあるところ」などの回答があり、ほのぼのしたトークを繰り広げた。”いきものがかりにコレをやってほしい”というテーマでは、wacci・橋口から「逆にコレやめてほしかったってことがあったんですけど」と言い始めると水野がwacci・橋口と歌った直後にSNSに「うちのボーカル。とても歌がうまいのかもしれない。最近、よく思う。」と投稿したことに苦言を呈し、笑いを誘った。

Photo by 白重 聡一郎

次に登場したのはwacciの5人。「感情」「恋だろ」の2曲を演奏すると会場が一気に温かい空気に包まれた。「大丈夫」ではサビの”大丈夫”のフレーズに合わせて丸を作る観客たちの姿が。終始wacciらしい温かいパフォーマンスで会場を盛り上げた。wacciがステージを降りようとするといきものがかり・水野が登場。橋口を呼び出し『いきものがかり meets』でコラボレーションした「笑顔」を2人だけで演奏することに。この日だけの特別なステージに会場からの大きな拍手が起こった。

Photo by 堤 瑛史

続いて登場したのは、秦 基博。1人でステージに上がり「在る」を弾き語りすると透明感ある歌声とやさしいギターサウンドで会場を包み込んだ。デビュー同期で同じく今年20周年を迎える秦はデビュー当初を振り返り「デビュー当時のツアーとかで一緒になることあったんですけど、大体トリをいきものがかりがやっていて。「KIRA★KIRA★TRAIN」で盛り上げているのを見て羨ましくて歯軋りしていました」とユーモアを交えて話した。最後に「シンクロ」「キミ、メグル、ボク」を歌い上げステージを締めくくった。

Photo by 白重 聡一郎

「恋人」の歌い出しが響き渡ると舞台袖から姿を見せたのは鈴木雅之。続けて「違う、そうじゃない」を歌唱し、冒頭から名曲2曲のラインナップに会場は大盛り上がり。MCでは自身のキャリアを紹介しながら「ランナウェイ」「め組のひと」などをアカペラ披露し自己紹介する場面も。続けて、ステージに水野を呼び込むと水野が楽曲提供した「Canaria」「DADDY ! DADDY ! DO !」を2人でコラボレーション。水野も歌唱に参加しハーモニーを奏でた。最後に披露した「夢で逢えたら」では包み込むような甘い歌声で会場を虜にしてステージを終えた。

Photo by 谷本将典

先ほどまでのパフォーマンスの余韻を残す会場に流れ出すヒーリングミュージックの正体はロバート秋山の「あやしくないから」という楽曲。客席アリーナ後方から登場したロバート秋山は「なんて流れで私をぶち込んだんだ、いきものがかり！」となどと文句を言いながらセンターステージへ。自身の持ち歌「TOKAKUKA」をパフォーマンスすると、会場から爆笑が巻き起こった。

Photo by 白重 聡一郎

「夏色」の音源とともにステージに現れたゆずの2人は握手を交わして気合いを入れると観客に挨拶し「いきものがかりの先輩としてこのフェスを、そしていきものがかりの20周年を盛り上げに来ました！」とコメント。「サヨナラバス」などを歌唱した。途中北川が「よくここに辿り着いた。いつも腰の低い2人ですが、今日だけは胸を張ってほしい、自分たちを讃えてほしい」といきものがかりを労う場面も。2年前『いきものがかり meets』でコラボレーションした「YELL」の初パフォーマンスや「夏色」「栄光の架橋」ではいきものがかり吉岡のタンバリンで演奏する粋な演出。最後まで最大火力のパフォーマンスで後輩の20周年をお祝いした。

Photo by 谷本将典

Photo by 谷本将典

Photo by 谷本将典

2日にわたるお祭りを締めくくるいきものがかりのステージ。TOMOOと「茜色の約束」を、鈴木雅之と「帰りたくなったよ」をコラボレーション披露した。「気まぐれロマンティック」「ブルーバード」などの人気曲の数々をパフォーマンス。MCでは、結成のきっかけやデビュー日のことを振り返り「いろんな出会いと別れがあって、いろんな方々に支えられて、そんなに簡単に辿り着けるここではなかったと思っています」と感謝を伝え、代表曲「ありがとう」を披露。パフォーマンスのあとで集合写真を撮影をしようとするとロバート秋山がケーキを運びながら登場するサプライズ演出も。ゲストを送り出し、再び2人になると「20年ありがとう」と握手する2人。感極まって涙ぐむ吉岡の姿が印象的でした。最後にデビュー曲の「SAKURA」を結成当初の路上ライブのように2人だけで披露。多彩なアーティストを迎えた本公演は2日間で2万人を動員し、大盛況のうちに幕となった。

Photo by 谷本将典

■セットリスト＜超いきものがかりフェスデビュー20周年だよ!! 〜ありがとうって伝えたくて〜＞

2026年3月14日(土)・15日(日) LaLa arena TOKYO-BAY

開場12:00/開演 13:00 ■出演者：

〇1日目※いきものがかり除く

【参加アーティスト：5組】※五十音順

・アイナ・ジ・エンド

・上白石萌音

・JUJU

・スキマスイッチ

・槇原敬之

【ゲスト：3組】

・岡村隆史(ナインティナイン）

・バカリズム

・ベッキー 〇2日目※いきものがかり除く

【参加アーティスト：5組】※五十音順

・鈴木雅之

・TOMOO

・秦基博

・ゆず

・wacci

【ゲスト：2組】

・秋山竜次（ロバート）

・村上信五 【3月14日 セットリスト】

〈上白石萌音〉

M1 まぶしい

M2 perfect scene

M3 なんでもないや (movie ver.)

M4 奇跡のようなこと

M5 hiker

M6 夜明けをくちずさめたら 〈アイナ・ジ・エンド〉

M1 革命道中

M2 ZOKINGDOG

M3 Sweet Boogie

M4 Red:birthmark SE

M5 Red:birthmark

M6 アイコトバ

M7 じょいふる

M8 サボテンガール 〈スキマスイッチ〉

M1 ガラナ

M2 逆転トリガー

M3 ボクノート

M4 奏(かなで)

M5 じょいふる

M6 Ah Yeah!!

M7 全力少年 〈JUJU〉

M1 やさしさで溢れるように

M2 Medley（ラストシーン／この夜を止めてよ／明日がくるなら／いいわけ／STAYIN’ ALIVE／PLAYBACK）

M3 Superstar

M4 奇跡を望むなら… 〈バカリズム＆水野良樹〉

M1 多目的スペースのバラード 〈槇原敬之〉

M1 もう恋なんてしない

M2 夢でよかった

M3 YELL（w/いきものがかり・本間昭光・トオミヨウ）

M4 Sakura Melody

M5 遠く遠く

M6 僕が一番欲しかったもの 〈いきものがかり〉

M1 ありがとう

M2 キミがいる

M3 コイスルオトメ（w/アイナ・ジ・エンド）

M4 SAKURA（w/JUJU）

M5 帰りたくなったよ（w/上白石萌音）

M6 風が吹いている（w/スキマスイッチ）

M7 気まぐれロマンティック

M8 ブルーバード

M9 うるわしきひと

M10 じょいふる

M11 タユムコトナキナガレノナカデ

M12 SAKURA 【3月15日 セットリスト】

〈TOMOO〉

M1 ソナーレ

M2 あわいに

M3 ベーコンエピ

M4 オセロ

M5 Super Ball

M6 Ginger

M7 Present 〈wacci〉

M1 感情

M2 恋だろ

M3 別の人の彼女になったよ

M4 最上級

M5 大丈夫 〈はしものがかり〉

M1 笑顔 〈秦 基博〉

M1 在る

M2 やわらかな午後に遅い朝食を

M3 鱗（うろこ）

M4 シンクロ

M5 キミ、メグル、ボク 〈鈴木雅之〉

M1 恋人

M2 違う、そうじゃない

M3 Canaria

M4 DADDY ! DADDY ! DO !

M5 め組のひと

M6 夢で逢えたら 〈ロバート秋山〉

M1 あやしくないから

M2 TOKAKUKA 〈ゆず〉

M0 ラジオ体操

M1 サヨナラバス

M2 少年

M3 虹

M4 YELL

M5 夏色

M6 栄光の架橋 〈いきものがかり〉

M1 コイスルオトメ

M2 うるわしきひと

M3 茜色の約束（w/TOMOO）

M4 帰りたくなったよ（w/鈴木雅之）

M5 気まぐれロマンティック

M6 ブルーバード

M7 キミがいる

M8 じょいふる

M9 ありがとう

M10 タユムコトナキナガレノナカデ

◾️『いきものがかり meets 2』

2026年3月11日（水）発売

特設サイト https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/Ikimonogakari/meets2/ 配信はこちらから：

Download ＆ Streaming https://lnk.to/6mtTz9

Pre-Add／Pre-Save： https://paps-j.grooveforce-jp.com/lp?id=2026020607140827fVq8xBAsR0&openExternalBrowser=1

Pre-Order https://lnk.to/6mtTz9/itunes

ダウンロードキャンペーン https://www.sonymusic.co.jp/artist/Ikimonogakari/info/581485 ・初回仕様限定盤 CDのみ

品番：ESCL-6219

価格：￥ 3,630/ ￥3,300

仕様：【初仕様限定盤】スリーブケース、いきものカード079封入 ご購入はこちら：https://erj.lnk.to/CkME8e ＜収録内容＞

01: JUJU 「SAKURA」

02: モノンクル 「コイスルオトメ」

03: にしな 「うるわしきひと」

04: 友成空 「花は桜 君は美し」

05: 礼賛 「ブルーバード」

06: NAYEON（TWICE）「気まぐれロマンティック」

07: 紫 今 「YELL」

08: スキマスイッチ 「じょいふる」

09: なきごと 「キミがいる」

10: 原口沙輔 「風が吹いている」

11: ねぐせ。「ラブソングはとまらないよ」

12: 玉置浩二×いきものがかり「帰りたくなったよ」 from NHK BS「玉置浩二ショー」

13: いきものがかり 「超ありがとう」 ＜CD購入者特典＞

■応援店 ・・・ オリジナルステッカー（Type.A）

対象店舗：https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/Ikimonogakari/shoplist/260311/

■Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

■楽天ブックス ・・・ オリジナルアクリルキーホルダー

■セブンネットショッピング ・・・ オリジナルアクリルカラビナ型

■HMV全店（HMV&BOOKS online含む／一部店舗を除く） ・・・ オリジナル44mm丸型缶バッジ

■TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く） ・・・ オリジナルステッカー（Type.B）

■Sony Music Shop ・・・ オリジナルポストカード ※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。

◾️＜いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2026-2027 超全国あんぎゃー!!〜47都道府県ぐるっと日本一周しまSHOW!!〜＞ 2026年

04月18日（土） ［神奈川］ 厚木市文化会館

04月26日（日） ［千 葉］ 市川市文化会館 大ホール

04月29日（水・祝）［群 馬］ 高崎芸術劇場 大劇場

05月23日（土） ［岡 山］ 岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場

05月24日（日） ［鳥 取］ 米子コンベンションセンター

07月18日（土） ［福 岡］ 福岡サンパレス ホテル&ホール

07月19日（日） ［熊 本］ 熊本城ホール メインホール

08月01日（土） ［長 崎］ ベネックス長崎ブリックホール

08月02日（日） ［大 分］ iichikoグランシアタ

08月09日（日） ［山 形］ やまぎん県民ホール

08月29日（土） ［滋 賀］ 大津市民会館 大ホール

10月03日（土） ［島 根］ 島根県芸術文化センターグラントワ

10月04日（日） ［広 島］ 広島文化学園HBGホール

10月10日（土） ［香 川］ レクザムホール・大ホール

10月11日（日） ［愛 媛］ 松山市民会館・大ホール

10月17日（土） ［青 森］ リンクステーションホール青森

11月03日（火・祝）［北海道］ 札幌文化芸術劇場hitaru …他順次発表 ▼チケット受付中

https://ikimonogakari.com/tour2026-2027/

関連リンク ◆いきものがかり オフィシャルサイト

◆いきものがかり オフィシャルX

◆いきものがかり オフィシャルYouTubeチャンネル

■DAY1

Photo by 堤 瑛史

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Photo by 谷本将典

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Photo by 白重 聡一郎

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Photo by 谷本将典

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■DAY2

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