【結果速報】第120回医師国家試験の合格者数・合格率・合格基準と、医師の実体験を紹介！

第120回医師国家試験の概要

試験日

2026年（令和8年）2月7日（土）・8日（日）

合格発表

2026年（令和8年）3月16日（月）午後2時

厚生労働省ホームページの資格・試験情報ページにて、受験地・受験番号を掲載して発表され、合格者には合格証書が郵送されます。

＞国家試験合格発表｜厚生労働省

第120回医師国家試験の結果速報

合格者数・合格率

受験者数 合格者数 合格率 全体 9,980人 9,139人 91.6% 新卒 9,205人 8,716人 94.7%



医師国家試験の合格率は過去5年間91～92%で推移しています。

厚生労働省｜医師国家試験の合格発表（第116回、第117回、第118回、第119回、第120回）より作成

配点・合格基準

過去5年間の推移を見ると、必修問題の合格基準は毎年一定で正答率80%以上、つまり、採点除外問題がない限り160点以上となります。必修問題を除いた一般問題および臨床実地問題の合格基準は毎年変動し、72.1～76.7%で推移しています。

厚生労働省｜医師国家試験の合格発表（第116回、第117回、第118回、第119回、第120回）より作成

合格後の免許申請手続き

合格後は免許申請の手続きをおこない、厚生労働省が管理する医師名簿に登録されることで、初めて有資格者として業務が可能になります。申請から免許証が手元に届くまでは2～3ヶ月ほどかかりますので、合格後は速やかに申請手続きをおこないましょう。



住所地を管轄する保健所

※一部の保健所は受付窓口となっていない場合があります。各都道府県のサイトで確認してください



受付時間

保健所（一部の県については県庁）の業務時間内



提出書類

〈必須書類〉 ・免許申請書（指定様式はこちら）

・診断書（発行日から1ヶ月以内のもの、指定様式はこちら）

・住民票の写しまたは戸籍抄（謄）本（発行日から6ヶ月以内のもの）

・収入印紙 6万円（申請書内に貼付）

・（外国籍の人のみ）国籍がわかる書類

・短期在留者：旅券その他身分を証する書類の写し

・中長期在留者、特別永住者：住民票の写し

〈登録済証明書の発行を希望する場合のみ必要〉 ・登録済証明書用はがき（所定の様式）

・85円切手（速達を希望する場合は385円分の切手）

申請書類の提出先住所地を管轄する保健所※一部の保健所は受付窓口となっていない場合があります。各都道府県のサイトで確認してください受付時間保健所（一部の県については県庁）の業務時間内提出書類〈必須書類〉 ・免許申請書（指定様式はこちら）・診断書（発行日から1ヶ月以内のもの、指定様式はこちら）・住民票の写しまたは戸籍抄（謄）本（発行日から6ヶ月以内のもの）・収入印紙 6万円（申請書内に貼付）・（外国籍の人のみ）国籍がわかる書類・短期在留者：旅券その他身分を証する書類の写し・中長期在留者、特別永住者：住民票の写し〈登録済証明書の発行を希望する場合のみ必要〉 ・登録済証明書用はがき（所定の様式）・85円切手（速達を希望する場合は385円分の切手） 免許登録後、免許証が手元に届くまでは2～3ヶ月ほどかかります。その間に登録済証明書の提出を求められる職場もあるので、必要な場合は発行してもらいましょう。登録済証明書用はがきは、主に保健所で配布しています。また、オンラインでの発行も可能です。

参照：資格申請案内 ｜厚生労働省 参照：資格申請案内 ｜厚生労働省

医師の給与データ

医師として働くにあたり、給与水準は気になるポイントの一つです。ここでは、厚生労働省の調査をもとに、医師の給与の傾向を整理します。

参照元｜令和6年賃金構造基本統計調査

経験年数別の給与データ

厚生労働省の調査では、1～4年目にかけて昇給し、15年目以降さらに上昇します。これは、経験を積んで役職についたり、開業したりすることなどが要因の一つとして考えられます。

医師の実例

医師として働くと一口にいっても、就業先や業務内容はさまざまです。なるほど！ジョブメドレーでは、これまでさまざまな医師に取材してきました。その中で聞いた実体験を紹介します。

＜ケース1＞地域医療を支える活動を選んだ総合診療科医 人口約8,400人の町で総合診療科医として地域の医療を支える國永直樹医師。医学部を卒業したあと、臨床研修が有名な沖縄県内の病院で研修医に。2年目に人口5,000人弱の伊良部島に行くことになり、そこが最初の転機となりました。 岡山県の病院では総合診療科の立ち上げや体制整備を経験し、2024年から現在の病院で勤務を開始。持続可能な医療体制を目指して、教育体制の充実にも力を入れています。

＞医療が“必要ない”地域を目指して。全国から見学希望者が絶えない徳島最南端・海南病院の挑戦

＜ケース2＞SNSにも力を入れる救急科専門医・集中治療専門医 研修医のころから救急科にて経験を積む。離島・僻地医療なども経験し、専門医を取得後に退職し、フリーランスになった。外来や入院病棟などの幅広い診療でスキルを高めてきたが、コロナ禍をきっかけに「医師の仕事だけで満足のいく人生が送れるのか」と考えるようになった。 現在は月に10回の当直を続けながらも、Xで「救急医の日常」を100日連続で投稿するなど、活動を多様化させています。

＞「医師だけで人生終えたくない」激務救急医が始めた100日連続SNS投稿の裏側

すでに内定をもらっている人も、これから仕事を探す人も、働き方やキャリアについて考える場面は出てくるはずです。そのときには、をのぞいてみるのも一つの手です。今後の選択肢を考えるきっかけにしてみてください。

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