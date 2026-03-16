FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌「こわい」自宅で起きた“恐怖体験”告白「一体何が…？」「身に覚えがないのホラー」
【モデルプレス＝2026/03/16】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の鎮西寿々歌が14日、自身のX（旧Twitter）を更新。自宅での“恐怖体験”を明かした。
【写真】ふるっぱーメンバー「身長差が尊い」お揃いパーカー着た弟との2ショット
この日、鎮西は「え、こわい」と書き出し「昨日湯船張って寝たのに朝起きたら、全部お湯無くなってた」と不可解な出来事に見舞われたことを告白。「排水栓閉めたままだったのに。なんで、、」と準備を整えていたにもかかわらず、湯がなかったことに疑問を呈していた。
ファンからは「不思議」「身に覚えがないのホラー」「一体何が…？」「もしかしてパッキンの劣化かな？」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆鎮西寿々歌「湯船張って寝たのに…」
この日、鎮西は「え、こわい」と書き出し「昨日湯船張って寝たのに朝起きたら、全部お湯無くなってた」と不可解な出来事に見舞われたことを告白。「排水栓閉めたままだったのに。なんで、、」と準備を整えていたにもかかわらず、湯がなかったことに疑問を呈していた。
◆鎮西寿々歌の投稿に反響
ファンからは「不思議」「身に覚えがないのホラー」「一体何が…？」「もしかしてパッキンの劣化かな？」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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