WBC準々決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が14日（日本時間15日）に米マイアミで行われ、日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。試合後、独占配信する「Netflix」に映ったあるシーンにもらい泣きするファンが続出している。

今大会苦しんだ近藤健介が、ベンチから動けずにいた。前回のWBCで活躍し、世界一に貢献。ただ今大会は1次ラウンドで12打数無安打と不振。ベネズエラ戦ではスタメンから外れ、9回に代打で登場するも見逃し三振に倒れた。

「Netflix」は試合後、両手で頭を抱え、目を潤ませる近藤の姿を捉えていた。さらに背中からのアングルに切り替え、大喜びするベネズエラナインとの対比となる映像を約10秒流した。

残酷なコントラストにX上では「ここで近藤の背中を長く撮るカメラのセンスよ」「この光景しっかり目に焼き付けてるんだと思う」「普通に泣きそうになった」「カメラやめてー！！悲しくなっちゃう」「背中から近藤の悔しさが伝わって涙出たんだよ」など、労いやエールが送られた。

WBCは15〜17日（同16〜18日）に準決勝、決勝が行われる。



（THE ANSWER編集部）