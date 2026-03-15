昨年、Xで3度の万バズを叩き出し、7月当時は200程度だったフォロワー数があれよあれよと2万5千を突破。いま最注目の新人パチンコライターである内藤。

「パチンコライターになってからSNSに力を入れ始めたんですけど、 “最低一日一投稿” をルールにしていただけなので、驚きでした。胸を見せているわけでもないのに “なぜ？” と、いまでも不思議」

グラビアを始めたきっかけについても、パチンコライターの仕事が関係している。

「モデルを専業でやっていたころは、 “グラビアはやりません” と断っていたんです。でも私がやっている『パチンコ必勝ガイド』は、ライターさんがグラビアもやっていて。それを見ているうちに、グラビアからほかの仕事に繋がることもあるかもしれないと思うようになったんです。というのも、モデル業界にもAIモデルの参入で、仕事が減っている現実があって。いつAIモデルがメインになるかわからないので、仕事の幅を広げようと。でも、おかげでグラビア撮影の現場も楽しいという発見があったので、挑戦してよかったです！」

ないとうさき

31歳 1995年1月4日生まれ 神奈川県出身 T166・B74W58H84 血液型：A型 趣味：少女漫画を読むこと 特技：短距離走 雑誌「JELLY」の専属モデルを経て、ファッションモデルとして活躍。2025年の夏ごろから、「パチンコ必勝ガイド」の新人ライターとしても活動を開始した。長年B型と思っていたが、血液検査の結果A型であることが判明した。そのほか最新情報は、公式X（@n_saki_official）、公式Instagram（@n.sakigram）にて

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写真・松田忠雄

スタイリスト・葉月

ヘアメイク・田森春菜（JULLY）