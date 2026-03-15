嵐・二宮和也「北海道から声援を送らせてもらいました」ラストツアー中にＷＢＣ観戦　選手ねぎらう「結果をすぐ受け止める事は難しいですが…」「勇気をもらいました」

◆ＷＢＣ 準々決勝 日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

嵐の二宮和也が１５日、ＷＢＣ準々決勝で敗退した侍ジャパンをねぎらった。

ＷＢＣを配信するＮｅｔｆｌｉｘのＷＢＣスペシャルサポーターを務める二宮は宮崎で行われた強化合宿を訪れ、１次ラウンドでは東京ドームのグラウンドから練習するナインに熱視線を送るなど、サポーターとして熱心に活動していた。

現在、二宮は１３日から準々決勝が行われた１５日まで、５月末で活動終了する嵐のラストツアー「ＡＲＡＳＨＩ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６ Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」（全１５公演）を行っており、北海道で公演中。侍ジャパンは現地に駆け付ける前に敗退してしまった。

Ｘ（旧ツイッター）を更新して「侍ＪＡＰＡＮの戦いが終わりました。我々も北海道から声援を送らせてもらいました」と観戦していたことを報告。「結果をすぐ受け止める事は難しいですが、試合が終わった後、楽屋では拍手が自然と湧き上がりました」と状況を振り返った。

続けて「懸命に戦う姿にとんでもない勇気をもらいました」と感動したことをつづり、「チーム日本を支えて下さった皆様本当にお疲れ様でした。ありがとうございます」と選手だけでなく、スタッフらにもねぎらいの言葉を贈った。