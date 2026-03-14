中村倫也主演の『DREAM STAGE』（TBS系）。3月13日（金）に放送された第9話にて大団円で幕を下ろした。

このドラマを視聴し続けたファン視点で考えると、申し分のない満点のフィナーレだったと思う。一方、もともと食指が動かず観ていなかった人、ハマれずに途中で脱落した人たちが「観ればよかった！」と後悔するような最終話でもなかった。

最終話のネタバレありで、その理由を解説していきたい。

■キャラクターもストーリーもテンプレだらけで予定調和

吾妻潤（中村）はかつて天才音楽プロデューサーとしてK-POP界隈で名をはせていたが、とある事件によって業界から追放。そんな吾妻が、韓国の弱小芸能事務所の落ちこぼれメンバー7人で結成された、K-POPボーイズグループ「NAZE（ネイズ）」のプロデューサーをまかされ、メンバーとともに成功を目指すというストーリー。

このドラマには《K-POP版“スポ根”ドラマ》というキャッチコピーがつけられており、昭和や平成前期に流行ったスポ根のノリやストーリーを踏襲していた。

それを好意的に解釈すれば、「かつての王道」「古きよき定番」なんて表現できるだろうが、うがった見方をすると、ベタなシーンのオンパレードで古臭い雰囲気が漂う作品ともいえた。

たとえば、吾妻は一見するとクールで愛想のない天才系だが、本当は情に厚く、内に熱いパッションを秘めているというありきたりな主人公像。「NAZE」メンバーやそのほかの主要人物たちも、どこかのドラマで見たことがあるようなマンネリなキャラクター造形ばかり。

そんなキャラたちが紡ぐストーリーも、どこかのテンプレから引っ張ってきたような、予定調和な展開の連続だったのだ。

■【ネタバレあり】最終話、3つの主要エピソードを解説

さて、迎えた最終話も、よくも悪くもスポ根の様式美にのっとっており、想定外の展開はほぼナシ。最終話は大まかに分けると3つの展開があった。

1つめは、すべての元凶であり黒幕だった大手芸能事務所代表が、タレントや部下から見放されて失脚し、みにくく怒り狂う “負け顔” を披露するという展開。これで視聴者の留飲を下げる。

2つめは、「NAZE」が国立競技場の8万人ライブに向けて必死に奔走し、そんな彼らと対立していた大手事務所の人気グループが、代表の命令を無視して協力してくれるという展開。ライバルと共闘する胸アツシーンもあり、ライブは大成功する。

3つめは、第8話でパワハラ疑惑を捏造され、「俺がいたら『NAZE』も叩かれる」と去っていった吾妻が、自身の問題を解決して、最後は国立競技場に駆けつけるという展開。吾妻は「NAZE」とともに、さらに大きな夢を追いかける決意をして終幕した。

多くのドラマや映画を観てきた方々であれば、この最終話の主要エピソード3つがありきたりなのは伝わると思うが、それ以外にもディテールのセリフや演出もひねりのない定番ばかりだったのだ。

ちなみに、最終話あらすじには、《ラスト9分37秒、彼らが起こした感動の奇跡を、ぜひ目に焼き付けていただきたい。》との記述があったが、これは8万人ライブの様子をたっぷり丁寧に描いていただけなので、やはり目新しさや驚きはなかった。

■王道のスポ根ドラマ、令和では意外と “人を選ぶ”？

本稿をここまで読んでいただいたみなさんのなかには、このドラマをもともと観ていなかった人も、途中で観るのをやめてしまった人もいるだろう。

最終話の解説を読んでいただきわかったと思うが、観ていなかった人たちにとっても予想どおりのエンディングなので、率直に言って「観ればよかった！」と悔やむ必要はない。

ただ、誤解しないでもらいたいのだが、このドラマを全否定しているわけでもないのだ。

弱小チームが友情と努力で成り上がっていく姿や、巨悪が負けて悲惨な目にあう姿、強力なライバルが仲間になってくれる姿などは、やはり観ていてスカッと爽快な気持ちになる。積み上げてきた鬱憤を最終話で一気に晴らすというカタルシスは、やはり王道ストーリーならではだろう。

ショッキングな展開といった想定外の驚きはさほど求めておらず、予定調和が生み出す安心感を求めているドラマファンも多いわけで、『DREAM STAGE』を最終話まで見届けた視聴者は、そういった定番の “お約束” を好むタイプの方々が多いはず。

だから、このドラマを毎週楽しみに視聴していたファンからすれば、十分すぎるほどの満足感が得られたのではないか。そういう意味で100点満点の最終話だったと思う。

かつての王道だったスポ根ドラマは、令和では意外と “人を選ぶ” 作品になってしまったということなのかもしれない。

堺屋大地



恋愛をロジカルに分析する恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラー。『文春オンライン』（文藝春秋）、『現代ビジネス』（講談社）、『集英社オンライン』（集英社）、『週刊女性PRIME』（主婦と生活社）、『コクハク』（日刊現代）、『日刊SPA!』『女子SPA!』（扶桑社）などにコラム寄稿