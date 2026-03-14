俳優・黒沢年雄（82）が14日までに自身のブログを更新し、CT検査の結果について明かした。

黒沢は「実は…風邪でもないのに、咳が1か月以上止まらず、レントゲン検診に行った…写真では普通ではなく白い影が大きい…呼吸器内科の医師から、肺がんか肺水腫の可能性がありますから、CT検診を勧めます…来たか！絶望感がよぎる」と報告。

「癌は以前…大腸がん、膀胱がん、胃がん、食道がん…他にも肺気胸などの様々な手術を乗り越えて来た…それに抗がん剤を一度も飲んだ事もなく、全てそこで終わり…全くの健常者に戻る、不思議な身体だ」と病歴をつづったが「昨日…CTの結果が出た…"暫くすれば正常になると思われます"の判断結果！奇跡が起きた！」と喜びをつづった。

「またまた…母の神が救ってくれた！そうとしか思えない！70年近くの母の供養…徳を積む事を進んでやる人生、妬みや嫉妬を持たず相手を褒め称える心…感謝の気持ちが徳と運のプレゼントを与えてくれた。この精神でこれからも生き抜いて行く！唯々…ありがとう…」と思いを記していた。