米軍による攻撃の前の11日に撮影されたイラン・カーグ島の衛星画像/Airbus

（CNN）トランプ米大統領は13日夜、米国がイラン南部カーグ島にある「すべての軍事目標」を爆撃したと発表した。その上で、イランがホルムズ海峡の船舶航行を妨害し続けるなら、同島の石油インフラを攻撃すると警告した。

カーグ島はイラン沖合に浮かぶ南北8キロメートルほどの島で、イランの原油積み出しの約90％を担っている。イランとの戦争開始から最初の2週間、同島は攻撃を受けていないように見えた。

「つい先ほど、私の指示により、米中央軍は中東の歴史上最も強力な爆撃作戦の一つを実行し、イランの至宝であるカーグ島のすべての軍事目標を完全に破壊した。我々の兵器は世界がこれまで知る中で最も強力で高度なものだが、良識上の理由から、島の石油インフラを破壊しないことを選択した」。トランプ氏は自身のSNSトゥルース・ソーシャルにそう投稿し、船舶がホルムズ海峡を通過できない場合は石油目標への攻撃を再検討すると付け加えた。

米当局者はCNNに対し、米軍がカーグ島で「大規模攻撃」を実施したことを認めた。しかし、トランプ氏が主張するように、島内の軍事目標がすべて破壊されたかどうかについては明らかにしなかった。

CNNは米中央軍に詳細を問い合わせている。

専門家らは、カーグ島を占領または攻撃するには相当数の地上部隊が必要になると指摘しているが、トランプ政権はこれまで地上部隊の投入に消極的な姿勢を示している。