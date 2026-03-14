アルコール4%でさっぱり飲みやすい！岩下食品「岩下の新生姜サワー 缶」

岩下食品と日酒販の共同開発RTD第2弾「岩下の新生姜サワー 缶」が2026年3月10日に発売。甘さ控えめのスッキリした味わいで、アルコール4%・希望小売価格204円（税込）。公式キャラクター「イワシカ」のピンクデザインが特徴で、20〜30代女性がメインターゲット。

岩下食品が展開するロングセラー商品「岩下の新生姜」の風味を生かした缶チューハイ「岩下の新生姜サワー 缶」が、2026年3月10日にスポット商品として発売されました。

販売は日本酒類販売（日酒販）が担当し、2023年に発売した「岩下の新生姜サワーの素」に続く共同開発商品第2弾として登場しています。

岩下食品「岩下の新生姜サワー 缶」

商品名：岩下の新生姜サワー 缶容量：350mlアルコール度数：4%希望小売価格：204円（税込）品目：リキュール賞味期限：540日発売日：2026年3月10日（スポット商品）製造元：三幸食品工業（広島県）販売元：日本酒類販売（日酒販）

「岩下の新生姜サワー 缶」は、岩下食品のピンク色の漬け液に由来するさっぱりとした生姜の酸味を活かした缶チューハイです。

甘さを抑えたスッキリとした味わいに仕上がっており、岩下食品と日酒販が共同で処方を設計しました。

アルコール度数は4%に抑えられており、飲みやすさを重視した設計です。

20〜30代女性をメインターゲットとして開発され、グラスに注ぐときれいなピンク色が楽しめる点も特徴です。

2026年3月10日よりスポット商品として発売されています。

製品パッケージには、岩下食品の公式キャラクター「イワシカ®」が描かれており、ツノが岩下の新生姜のピンク色になっているシカのデザインが目を引きます。

パッケージ全体もピンクを基調とした明るいカラーリングで、店頭でも視認性が高い仕上がりです。

甘さ控えめでスッキリとした飲み口が特徴

「岩下の新生姜サワー 缶」は、岩下食品の看板商品「岩下の新生姜」が持つやさしい辛味と爽やかな香りをベースに、甘さを控えめに仕上げたRTD（Ready to Drink）商品です。

炭酸の爽快感と生姜の酸味を組み合わせた処方で、食事との相性を考慮した設計となっています。

普段の食事に取り入れやすい価格帯（204円税込）も購入のハードルを下げる要因です。

350ml缶で希望小売価格は204円（税込）、品目はリキュールに分類されます。

ブランドの背景と「岩下の新生姜」について

「岩下の新生姜®」は1987年に岩下食品が発売したロングセラーの生姜の酢漬けで、独特の土掛け栽培で育てた若採りの生姜を使用しています。

細長くみずみずしい形状と爽やかな風味が特徴で、「今までにない新しいタイプの生姜漬」という意味から命名されました。

公式キャラクター「イワシカ®」はツノが岩下の新生姜になっているピンク色のシカで、パッケージやSNS、CMなど多方面で活躍しています。

栃木県栃木市にある「岩下の新生姜ミュージアム」では土日祝日にグリーティングイベントも行われており、ファンとの接点を広げています。

大食いアイドル・もえのあずきさんがYouTubeで紹介

今回の発売に合わせ、大食いアイドルとして知られる「もえのあずき」さんがYouTubeで「岩下の新生姜サワー 缶」を紹介するショート動画を公開します。

もえのあずきさんは以前から岩下の新生姜と複数のコラボを行っており、商品への親しみも深い起用です。

もえのあずきさんは「岩下の新生姜の酸味ですっきりさっぱり飲みやすく、どんなお料理とも相性ばっちり」とコメントし、花見での映えシーンにもぴったりと紹介しています。

公式YouTubeチャンネル（@moeazu）でショート動画が配信される予定です。

「岩下の新生姜サワー 缶」は、岩下食品と日酒販が共同開発したRTD第2弾として2026年3月10日にスポット商品として発売されました。

アルコール度数4%・希望小売価格204円（税込）・容量350mlで、岩下の新生姜のピンク色の漬け液に由来する酸味と炭酸を組み合わせた味わいです。

パッケージは公式キャラクター「イワシカ」をピンクを基調に配したデザインで、製造は三幸食品工業（広島県）が担当しています。

岩下食品「岩下の新生姜サワー 缶」の紹介でした。

よくある質問

Q. 岩下の新生姜サワー 缶の価格とアルコール度数を教えてください。

希望小売価格は204円（税込）で、アルコール度数は4%です。

容量は350mlで、品目はリキュールに分類されます。

Q. どこで購入できますか？またスポット商品とはどういう意味ですか？

日本酒類販売（日酒販）が全国の酒類食品市場向けに卸売販売する商品です。

スポット商品とは期間限定・数量限定の販売形態を指し、継続販売品とは異なります。

購入可能な店舗は取り扱いスーパーや酒販店などに限られます。

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