三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎さんが、グルテンフリーヌードル「スーパー麺」の新アンバサダーに就任。山下さん本人が考案した“キャンプ飯”レシピを披露しました。

「スーパー麺」は、玄米をまるごと使った次世代のグルテンフリーヌードル。常温で1年間保存できる手軽さと、高い栄養価を両立しています。

原材料は国産玄米とでん粉のみ。添加物や保存料は一切使用せず、玄米由来のミネラルをしっかり含むヘルシー設計です。

山下さんは、アンバサダー就任について「もともとアウトドアや料理が好きで、自分でもよく料理するんですが、『スーパー麺』は食べた瞬間に美味しいなって思いました。僕は体を使う仕事をしていますし、健康面を気をつける年齢に差し掛かっています。そういった部分でも玄米を使った麺を探していたんですが、スーパー麺はレシピもたくさんあって可能性は無限大です」と笑顔。

「素晴らしいキャンプ場を使わせていただきました。リラックスできる空間で撮影ができて、楽しかったです」と、WEB CM撮影を振り返る山下さん。「キャンプ場というスペースが限られた中でも手軽に美味しいものを食べたいってことで、今回レシピ開発をしました。キャンプ飯はレパートリーが偏ったりするんですが、スーパー麺を使うことでレパートリーが広がりました」と自信をのぞかせます。

◆黒胡椒焚き火スーパー麺

〜材料〜

スーパー麺（中太麺）…1袋

厚切りベーコン…80g

もやし

ニンニク…1片（軽く刻む）

オリーブオイル…小さじ２

塩…少々

粗びき黒胡椒…たっぷり（お好みで）

青ネギorパセリ…少々（お好みで）

目玉焼き…1個

醤油…大さじ2

〜作り方〜

１.スーパー麺を茹でる。

２.スキレットにオリーブオイルと刻んだニンニクを入れ、弱火でじっくり香り出しをする。

そこに、ベーコンを入れ表面をカリッと焼く。

３.茹でたスーパ麺を、２.に入れもやしも加え、塩、醤油で軽く味を整える。

４.仕上げに黒胡椒をお好みで挽きかける。

５.お皿に持って、青ネギorパセリを散らして

６.目玉焼きをのせて完成。

◆濃厚黒胡麻スーパー担々麺

〜材料〜

スーパー麺(中太麺) … 1袋

水…350cc

黒胡麻坦々粉…20g

ラー油…小さじ 1~2

みりん…大さじ1

料理酒…大さじ1

豆板醤…小さじ1

【肉味噌】 【麺・トッピング】

豚ひき肉 80g 中太麺

甜麺醤…小さじ２ チンゲンサイ

ニンニク…刻み もやし

醤油…大さじ3 煮卵

酒…小さじ１

砂糖…小さじ１

〜作り方〜

１.フライパンでごま油・にんにく・ひき肉 ・調味料入れて肉味噌完成

２.鍋に水を入れ、沸騰させスーパー麺を入れ茹でる。

その後、火を止め粉末ソースを加えてかき混ぜる。

３. お皿に盛り付け、肉味噌・青菜・白髪ネギ・煮卵・もやしを盛る

仕上げに黒胡麻 or ラー油をひと回し。

「黒胡椒焚き火スーパー麺」を試食した山下さんは「最高！茹で時間は短いのに、麺がモチモチしているのがすごい」と絶賛。続いて「濃厚黒胡麻スーパー担々麺」を試食すると「おいしい！」と笑顔を見せ、「リハーサル終わりなど体を使った後はラーメン屋に行きたくなるんですが、やっぱりカロリーや脂質を考えると帰ってスーパー麺を食べたほうがいいなってなりますね」とスーパー麺の魅力を語りました。

アウトドアが盛んになるこれからのシーズン。山下さんレシピで、体に優しく美味しいものを楽しんでみてはいかがでしょうか。

スーパー麺

https://supermen.jp/