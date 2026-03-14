グルテンフリーで栄養たっぷり！山下健二郎が「スーパー麺」でオリジナルレシピを考案「キャンプ場でもお手軽に」
三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎さんが、グルテンフリーヌードル「スーパー麺」の新アンバサダーに就任。山下さん本人が考案した“キャンプ飯”レシピを披露しました。
「スーパー麺」は、玄米をまるごと使った次世代のグルテンフリーヌードル。常温で1年間保存できる手軽さと、高い栄養価を両立しています。
原材料は国産玄米とでん粉のみ。添加物や保存料は一切使用せず、玄米由来のミネラルをしっかり含むヘルシー設計です。
山下さんは、アンバサダー就任について「もともとアウトドアや料理が好きで、自分でもよく料理するんですが、『スーパー麺』は食べた瞬間に美味しいなって思いました。僕は体を使う仕事をしていますし、健康面を気をつける年齢に差し掛かっています。そういった部分でも玄米を使った麺を探していたんですが、スーパー麺はレシピもたくさんあって可能性は無限大です」と笑顔。
「素晴らしいキャンプ場を使わせていただきました。リラックスできる空間で撮影ができて、楽しかったです」と、WEB CM撮影を振り返る山下さん。「キャンプ場というスペースが限られた中でも手軽に美味しいものを食べたいってことで、今回レシピ開発をしました。キャンプ飯はレパートリーが偏ったりするんですが、スーパー麺を使うことでレパートリーが広がりました」と自信をのぞかせます。
◆黒胡椒焚き火スーパー麺
〜材料〜
スーパー麺（中太麺）…1袋
厚切りベーコン…80g
もやし
ニンニク…1片（軽く刻む）
オリーブオイル…小さじ２
塩…少々
粗びき黒胡椒…たっぷり（お好みで）
青ネギorパセリ…少々（お好みで）
目玉焼き…1個
醤油…大さじ2
〜作り方〜
１.スーパー麺を茹でる。
２.スキレットにオリーブオイルと刻んだニンニクを入れ、弱火でじっくり香り出しをする。
そこに、ベーコンを入れ表面をカリッと焼く。
３.茹でたスーパ麺を、２.に入れもやしも加え、塩、醤油で軽く味を整える。
４.仕上げに黒胡椒をお好みで挽きかける。
５.お皿に持って、青ネギorパセリを散らして
６.目玉焼きをのせて完成。
◆濃厚黒胡麻スーパー担々麺
〜材料〜
スーパー麺(中太麺) … 1袋
水…350cc
黒胡麻坦々粉…20g
ラー油…小さじ 1~2
みりん…大さじ1
料理酒…大さじ1
豆板醤…小さじ1
【肉味噌】 【麺・トッピング】
豚ひき肉 80g 中太麺
甜麺醤…小さじ２ チンゲンサイ
ニンニク…刻み もやし
醤油…大さじ3 煮卵
酒…小さじ１
砂糖…小さじ１
〜作り方〜
１.フライパンでごま油・にんにく・ひき肉 ・調味料入れて肉味噌完成
２.鍋に水を入れ、沸騰させスーパー麺を入れ茹でる。
その後、火を止め粉末ソースを加えてかき混ぜる。
３. お皿に盛り付け、肉味噌・青菜・白髪ネギ・煮卵・もやしを盛る
仕上げに黒胡麻 or ラー油をひと回し。
「黒胡椒焚き火スーパー麺」を試食した山下さんは「最高！茹で時間は短いのに、麺がモチモチしているのがすごい」と絶賛。続いて「濃厚黒胡麻スーパー担々麺」を試食すると「おいしい！」と笑顔を見せ、「リハーサル終わりなど体を使った後はラーメン屋に行きたくなるんですが、やっぱりカロリーや脂質を考えると帰ってスーパー麺を食べたほうがいいなってなりますね」とスーパー麺の魅力を語りました。
アウトドアが盛んになるこれからのシーズン。山下さんレシピで、体に優しく美味しいものを楽しんでみてはいかがでしょうか。
スーパー麺
https://supermen.jp/