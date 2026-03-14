「スーツで釣りする動画」が約500万回再生。現役OLが“出勤1時間前”に魚を狙うワケ
“釣果のためには何でもやる”をモットーに、釣りの楽しさを伝えるYouTubeチャンネル「バチ抜けチャンネル【初心者釣りガール】」が人気を博している。
出勤前にスーツ姿で釣りへ繰り出すなど、現役のOLでもある発信者の「バチ抜け」さんに、釣りを始めたきっかけやおすすめの釣り場、高級魚を釣り上げた時のエピソードなどを聞いた。
◆きっかけは、出勤前の釣り動画
――バチ抜けさんが釣りを始められたきっかけは？
バチ抜け：幼い頃は父親と一緒に行ったりしていましたが、大人になってからは全く釣りをしていませんでした。5〜6年前にたまたま友人と一緒に釣りをする機会があって、そこで一番簡単なサビキ釣りをして一匹も釣れなかったんです。そこで「意地でも釣ってやる」という気持ちになり、釣りにハマっていった感じです。
YouTubeは伸ばしてやろうみたいな気持ちで始めたわけではなく、自分の好きなことを発表できる場があったらいいなっていう軽い気持ちでしたね。
――最近、チャンネル登録者10万人を達成されました。
バチ抜け：始めた当初は少しずつ増えていきましたが、1〜2年くらい経ってから投稿した動画がきっかけでポンって伸びたんです。大きく伸びた要因は、スーツを着て出勤前に釣りに行った動画（499万回再生／2026年3月13日現在）です。魚が釣れたり、手に釣り針が刺さったアクシデントがあったり、けっこう情報量の多い動画なのですが、それがバーンと伸びた一番のきっかけですね。
――その動画でどのくらい増えましたか？
バチ抜け：1〜2万人くらい増えたと思います。今もじわじわと伸び続けているので、その動画をきっかけで登録してくれる人はずっといらっしゃっるようです。私としては、自分の楽しかったことなどを家に帰って家族に報告するような感覚で視聴者さんと共有できたらいいなっていう思いで動画を投稿しています。
――現在はOLとのことですが、これまでにどんなお仕事をされてきましたか？
バチ抜け：障害者福祉の介護職員の経験もあります。身体が不自由な方の身の回りのお世話をしたりしていました。大学で倫理学系を専門に勉強していたのですが、そこで障害者福祉の仕事の現場を見てみたいと思ったのがきっかけです。2〜3年務めたのですが、夜勤があったりして体力的に厳しくなって転職しました。
◆周りの目は気にならなくなった
――釣りについてお聞きしていきますが、どのあたりの釣り場に行くことが多いですか？
バチ抜け：全国どこでも行っています。やっぱり魚が釣れる場所に行きたいですし、いろいろな場所で釣りするのが楽しいんです。車を運転して一人で行って、動画の撮影も編集も全部一人でやっていますね。
――出勤前に、スーツ姿で釣りへ行く動画も一人で行かれている？
バチ抜け：出勤前に無性に釣りに行きたくなってしまって（笑）。その時に行った釣り場が「最近よく釣れている」っていう情報を目にして、これはもう行くしかないなと。休日は車が混んだりするので平日に行きたくて、だとすれば出勤前にしか行く時間がないな、どうせならみんなに動画で共有したいなと思ったんです（笑）。
やっぱり朝方の太陽が昇る前後くらいが一番釣れる時間帯ですし、釣りを1〜2時間してからそのまま仕事へ行くってのもアリだなって。
――釣り場にスーツ姿でいて、周りの目は気になりませんか？
バチ抜け：「なんかヤバい人がいる」みたいな目ですごい見られますね。スーツ姿で尚且つカメラを付けて一人でぼそぼそ喋ってるんで（笑）。話しかけられることもありますし、逆に避けられたりもします。話しかけてくれるのは、私のことを知ってくださっている方が多いです。カメラを立てたりもしていますし、そりゃ目立ちますよね。最初は恥ずかしい気持ちあったのですが、最近でそういった感覚がまったくなくなって、全然気にならなくなりました。
出勤前にスーツ姿で釣りへ繰り出すなど、現役のOLでもある発信者の「バチ抜け」さんに、釣りを始めたきっかけやおすすめの釣り場、高級魚を釣り上げた時のエピソードなどを聞いた。
◆きっかけは、出勤前の釣り動画
――バチ抜けさんが釣りを始められたきっかけは？
YouTubeは伸ばしてやろうみたいな気持ちで始めたわけではなく、自分の好きなことを発表できる場があったらいいなっていう軽い気持ちでしたね。
――最近、チャンネル登録者10万人を達成されました。
バチ抜け：始めた当初は少しずつ増えていきましたが、1〜2年くらい経ってから投稿した動画がきっかけでポンって伸びたんです。大きく伸びた要因は、スーツを着て出勤前に釣りに行った動画（499万回再生／2026年3月13日現在）です。魚が釣れたり、手に釣り針が刺さったアクシデントがあったり、けっこう情報量の多い動画なのですが、それがバーンと伸びた一番のきっかけですね。
――その動画でどのくらい増えましたか？
バチ抜け：1〜2万人くらい増えたと思います。今もじわじわと伸び続けているので、その動画をきっかけで登録してくれる人はずっといらっしゃっるようです。私としては、自分の楽しかったことなどを家に帰って家族に報告するような感覚で視聴者さんと共有できたらいいなっていう思いで動画を投稿しています。
――現在はOLとのことですが、これまでにどんなお仕事をされてきましたか？
バチ抜け：障害者福祉の介護職員の経験もあります。身体が不自由な方の身の回りのお世話をしたりしていました。大学で倫理学系を専門に勉強していたのですが、そこで障害者福祉の仕事の現場を見てみたいと思ったのがきっかけです。2〜3年務めたのですが、夜勤があったりして体力的に厳しくなって転職しました。
◆周りの目は気にならなくなった
――釣りについてお聞きしていきますが、どのあたりの釣り場に行くことが多いですか？
バチ抜け：全国どこでも行っています。やっぱり魚が釣れる場所に行きたいですし、いろいろな場所で釣りするのが楽しいんです。車を運転して一人で行って、動画の撮影も編集も全部一人でやっていますね。
――出勤前に、スーツ姿で釣りへ行く動画も一人で行かれている？
バチ抜け：出勤前に無性に釣りに行きたくなってしまって（笑）。その時に行った釣り場が「最近よく釣れている」っていう情報を目にして、これはもう行くしかないなと。休日は車が混んだりするので平日に行きたくて、だとすれば出勤前にしか行く時間がないな、どうせならみんなに動画で共有したいなと思ったんです（笑）。
やっぱり朝方の太陽が昇る前後くらいが一番釣れる時間帯ですし、釣りを1〜2時間してからそのまま仕事へ行くってのもアリだなって。
――釣り場にスーツ姿でいて、周りの目は気になりませんか？
バチ抜け：「なんかヤバい人がいる」みたいな目ですごい見られますね。スーツ姿で尚且つカメラを付けて一人でぼそぼそ喋ってるんで（笑）。話しかけられることもありますし、逆に避けられたりもします。話しかけてくれるのは、私のことを知ってくださっている方が多いです。カメラを立てたりもしていますし、そりゃ目立ちますよね。最初は恥ずかしい気持ちあったのですが、最近でそういった感覚がまったくなくなって、全然気にならなくなりました。