女優の原菜乃華（22）が12日深夜に放送されたテレビ東京「ミュージックカプセル〜人生の推しソング〜」（深夜2・11）に出演。辛かった日々を支えてくれた宝物と思える曲を明かした。

ゲスト出演した原は「オーディションに落ちた時に支えてくれた」として推しソングにロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」の「ゼンマイ」を挙げた。

これに永瀬が「オーディションにやっぱり昔は結構受けられて?」と尋ねると、原は「私5、6歳の時くらいからやっているので、芸歴16年くらいに多分なるので。進路どうしようかな、この先どうしようかな、仕事続けるかな、辞めようかなとか、いろいろ考えた時期」と振り返った。

葛藤を抱えながらオーディションを受けた帰り道に「これは落ちたなとか思いながら、電車の中で頑張ってこの曲を聞きながら泣くのを耐え…みたいな」と同曲を聞いていた。

そのため「しんどかった日々を支えてくれた私の中では宝物みたいな曲ですね。大好き」と明かした。また、歌詞の中で「きれいごとを言わないところが私はとっても好き。厳しい現実とともに頑張れ以外の言葉でエールを送ってくれている感じがする」と語った。