男性8人組「ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）」が13日、KT Zepp Yokohamaで、デビューミニアルバム「EUPHORIA」の発売を記念した来日初イベントを行った。

オーディション番組「BOYS 2 PLANET」から1月にデビュー。待望の1曲目は疾走感あふれるメロディが特徴の「FORMULA」。磨き抜かれた一糸乱れぬダンスと確かな歌唱力を披露した他、メンバー全員が日本語であいさつ。GEONWOOは「ついにこの忘れられない日が来ました」と流ちょうな日本語で喜びを伝え、会場を沸かせた。

この日は「FORMULA」に加え、「FREAK ALARM」と「Cinnamon Shake」をパフォーマンス。さらに「究極の2択クイズ」など、メンバーをより深く知ることのできる企画も実施した。SANGHYEONは「甘いもの、デザートが好きです！」と天真爛漫に話すなど、歌唱中とは違ったあどけない素顔を見せた。

中でも注目を集めたのは、オーディションで圧倒的な支持を得て1位でデビューした“次世代のカリスマ”と目されるSANGWON。端正なルックスと色気あふれる表情で強い存在感を放った一方、トークではお茶目な話しぶりでファンを虜にした。

最後には、日本の公式ファンクラブがオープンすることを発表。実力・個性・チームワークを兼ね備えた8人の日本での第一歩。さらなる熱狂を巻き起こしそうだ。