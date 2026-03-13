玉置浩二とASKAが初共演！ふたりがこの日のために書き下ろした共作の新曲を初披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

3月21日21時からNHK BSで『玉置浩二ショー』が放送される。

玉置浩二が、心から敬愛するゲストとともに「本物の音楽」を紡ぎ出す『玉置浩二ショー』。今回の放送では、日本の音楽史に刻まれるであろう歴史的な共演が実現する。

番組の冒頭を飾るのは、玉置浩二による渾身の「ファンファーレ」。高らかに鳴り響く歌声は、聴く者すべての生命を鼓舞し、明日への希望を灯す。

■ASKA × 玉置浩二が歴史的邂逅

最大の注目は、音楽家として互いを認め合うASKAとの初共演。

名曲「はじまりはいつも雨」のセッションに加え、ふたりがこの日のために書き下ろした共作の新曲を初披露。言葉を超えた絆が紡ぐ、魂のコラボは必見だ。

■俳優・佐藤浩市を迎え、熱いトークが展開

トークゲストには、俳優・佐藤浩市が登場。佐藤が出演し、玉置が主題歌を担当したドラマの話をきっかけに“ファンファーレ”誕生秘話が語られる。

そして同世代として歩んできたふたりの対話はやがて、予期せぬ「奇跡の歌唱セッション」へと繋がっていく。

■手嶌葵 × 玉置浩二 天上のハーモニー

唯一無二の歌声を持つ手嶌葵が登場。「テルーの唄～明日への手紙」で玉置の包容力溢れる歌声と、彼女の透明な歌声が重なり合い、スタジオを幻想的な静寂と感動で包み込む。

上質な静寂と、情熱的な響き。大人の感性を満たす贅沢な時間がを堪能できる至極の60分をお見逃しなく。

■番組情報

NHK BS『玉置浩二ショー』

03/21（土）21:00～22:00

出演者：玉置浩二 ASKA 佐藤浩市 手嶌葵 青田典子

