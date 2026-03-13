緊迫する中東情勢の影響で、原油の安定供給への懸念が広がっています。

【写真を見る】街の人は困惑...県内でレギュラーガソリンの価格が210円 緊迫する中東情勢 今後のガソリン価格はどうなる？（山形）

県内のガソリンスタンドでも記録的な値上がりを見せています。

藤井響樹アナウンサー「通りかかってこの値段を見ると給油するのは控えようかなというような値段ですね」

「こちらのガソリンスタンドでもレギュラーガソリンの価格は１７９円となっています」

「えぇ！！レギュラーガソリンの価格２１０円ですか！ハイオクと軽油も２００円を超えています。こんな数字は見たことありません！」

中東情勢の緊迫化を受けガソリン価格の値上がりが続く県内ではきょうも大幅な値上がりとなりました。

県内レギュラーガソリンの平均小売価格は、今月９日時点の１７０円１０銭と全国最高値となっています。

しかし、きょうの山形市内ではそれを上回る値段を掲示するガソリンスタンドが多く見られました。

■街の人からは困惑の声

大幅な値上がりに街の人からは困惑した声がきかれました。

街の人「今でも高いと思っていたのにまた高くなるのかという驚きはあった。生活も限られたお金でやっているのでそこに出費が行くのは結構痛いかなと思う」

街の人「２００円というのは破格というかかなり高いなと感じています。あんまりガソリンを減らしたくないな入れる回数を減らしたいなということで、ちょっとした場所だったら歩きだったり自転車だったりで車を使わないようにしようという意識はある」

石油情報センターによりますと来週１８日まではガソリン価格の値上がりは続くとみられますが、１９日から始まる政府の助成によって１７０円台に向け徐々に価格は抑えられていくと予想しています。