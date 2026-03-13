アントが対戦したカワイ・レナードを語る「健康であれば史上最高の選手の一人かもしれない」

3月12日（現地時間11日）、ミネソタ・ティンバーウルブズはロサンゼルス・クリッパーズと対戦し、128－153のハイスコアゲームで敗れた。試合後、ウルブズのエース、“アント”ことアンソニー・エドワーズはメディアのインタビューに応え、クリッパーズのカワイ・レナードについて語る映像が、チームの公式YouTubeチャンネルで公開された。

レナードはこの試合32分間コートに立ち、45得点5リバウンド5アシストの活躍でチームをけん引し勝利に貢献した。この活躍にエドワーズは「正直に言って、カワイ（・レナード）は健康であれば史上最高の選手の一人かもしれない。クリッパーズのメンバーも同じように感じていると思う。カワイが100パーセントの状態なら止めることなんてできないよ」とコメント。普段は自身を最高の選手の一人と豪語するエドワーズだが、この日のカワイのパフォーマンスに思わず舌を巻いた様子を見せた。

ウルブズはこの敗戦で3連敗となり、13日（同12日）現在対戦成績40勝26敗でウェスタンカンファレンス6位。それでも3位までは1ゲーム差内と激しいデッドヒートを繰り広げている。現在のチーム状況については、「今の困難な状況は勝利への道のりの障害だけど、俺たちは大丈夫。解決策をみつけるよ」と答え、「大敗はゲームの一部。この後のゴールデンステート・ウォリアーズ戦とオクラホマシティー・サンダー戦を勝ち取るよ」と意欲を見せた。

次戦ウルブズは14日（同13日）に敵地でウォリアーズと対戦する。

【動画】アントが対戦したカワイ・レナードを語る場面も