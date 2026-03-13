当時６歳の姪（めい）に強い暴行を加えて死亡させたうえ、コンクリート詰めにした遺体を民家に遺棄したとして、傷害致死と死体遺棄の罪に問われていた叔父の男（４２）に、大阪地裁は３月１３日、懲役８年の判決を言い渡しました（検察側の求刑は懲役１２年）。

【写真を見る】【速報】女児コンクリ詰め遺体遺棄事件 傷害致死と死体遺棄の罪に問われた叔父（42）に「懲役8年」判決 大阪地裁

▼弁護側は情状酌量を訴え“異母姉や父親から育児を押し付けられた”

飯森憲幸被告（４２）は、▽２００６年１２月下旬から２００７年１月上旬までの間に、当時の自宅（大阪市平野区）で、姪の岩本玲奈さん（当時６）に対し、顔面を殴ったり腰を蹴ったりする暴行を加え、外傷性ショックで死亡させた傷害致死の罪▽２０２４年１１月ごろ、衣装ケースにコンクリート詰めにした玲奈さんの遺体を、八尾市内の住宅（被告の転居先）に遺棄した死体遺棄の罪に問われていました。

八尾市内の住宅を被告が退去し、管理会社からの通報を受けた警察官がケースを解体し遺体を見つけたことで、事件が発覚。玲奈さんの遺体は、約１８年にわたりコンクリート詰めにされていたとみられます。

これまでの公判で、飯森被告は起訴内容を認めています。

弁護人は、“異母姉（玲奈さんの母親）や父親（玲奈さんの祖父）など、家族から玲奈さんの育児を押し付けられた側面があった。

死亡に至った暴行も、玲奈さんが仏壇のお供え物を食べたことに立腹したことによる、衝動的な犯行だった”という旨を主張。

情状酌量を求めていました。



▼“父親がコンクリ詰めを提案”検察は懲役１２年を求刑

これまでの公判での被告人質問で、飯森被告は“”玲奈さんのことは可愛くて、大事な子だと思って接していた”という旨を供述。

暴行については、“玲奈さんを学校に行かせる準備や、祖母の介護などによるストレスが入り組んで爆発してしまった”という旨を述べました。

また、遺体遺棄の経緯をめぐっては、“父親（玲奈さんの祖父）から、遺体をコンクリートで固めることを提案された”と説明しました。

飯森被告の父親も、死体遺棄の疑いで書類送検されましたが、不起訴となっています。

検察官は「怒りにまかせた暴行は執拗かつ苛烈。いらだちを募らせ暴力をエスカレートさせたのであり、偶発的な犯行ではない」などとして、懲役１２年を求刑していました。