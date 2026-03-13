日向坂46大野愛実『CanCam』専属モデルに仲間入り！「CanCamは“ときめき”そのもの」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日向坂46の大野愛実が、『CanCam』専属モデルに仲間入りする。

■名物「着回し企画」では「キツネ」ダンスを披露!?

2025年3月のグループ加入直後から、新人離れした圧倒的な表現力で注目を集めてきた日向坂46の五期生・大野愛実。16thシングル「クリフハンガー」でセンターに抜擢され、「逸材！」との声が高まる18歳の新エースが、『CanCam』5月号（3月23日発売）より専属モデルに仲間入りする。

6ページのお披露目特集では、黒で統一したクラシカルな大人レディスタイルに挑戦。ステージでのきらめきとはひと味ちがう、凛としたムードで“ザ・モデル”な表情を披露した。かと思えば、ふとした瞬間に見せる眩しい笑顔は、やっぱりアイドルらしいキュートさが全開。

そして、「5000字の決意表明」と題したロングインタビューを敢行。独特なワードセンスやコメント力でも話題の大野に、専属モデルとしての決意、自身のこと、そして日向坂46への尽きない愛をたっぷりと語っている。

さらに、 『CanCam』名物の「着回し企画」にも、異例のスピードで大抜擢。アカ抜けワードローブできれいめ会社員に変身した、新しい“まなみ”に出会える8ページも届ける。

専属モデルオファーを耳にした際、「私がですか!?」と驚いたという大野。改めて『CanCam』の印象を聞くと、「“ときめき”そのもの。日向坂46にも“ハッピーオーラ”という象徴的なワードがあるのですが、CanCamもそっくりそのまま、誌面をみているだけでハッピーな雰囲気が伝わっていました」と語る。そんな誌面の中に入れるのがうれしい、と無邪気な笑顔を見せる一方で、アイドルとしての表現とモデルとしての表現の違いを早くも自分の言葉で分析するなど、その素質は期待大。「とにかくやりたいことがいっぱいあって、収まりきらないくらい」と語る大野が、 専属モデルとしてファンに見せたい姿とは？

また、大野といえばグループ加入前から日向坂46の“ガチ勢”ファン。「自分について話すより日向坂46について話すほうがどんどん想いが溢れてくるし、話していて楽しい」というグループ愛、そしてセンターを務めることへの覚悟についても存分に語った。インタビューの最後には、読者にあてた直筆のメッセージも掲載している。

■「着回し企画」でしごでき会社員に！「キツネ」ダンスも披露!?

そして早くも『CanCam』名物「着回し企画」に登場。「日向坂46の大野愛実がしごでき会社員の世界線だったら…？」というストーリー展開で、きちんと感の漂うジャケットスタイルから、愛嬌たっぷりの春色フェミニンコーデまで、今すぐマネしたくなるアカ抜けワードローブを軽やかに着こなします。さらに、日向坂46の楽曲「キツネ」のダンスを披露する場面も!? キュートすぎる“キツネポーズ”は必見だ。

アイドルとしてもモデルとしても無限の可能性を持つ18歳、新専属モデルの“まなみん”に注目だ。

■書籍情報

2026.03.23 ON SALE

『CanCam』5月号

■関連リンク

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com/