辛ラーメンに“甘辛トレンド”新作、炒めキムチ味の焼きそば登場 / 世界的人気フレーバー「SWICY」がテーマ

韓国発インスタントラーメンブランド「辛ラーメン」を展開する農心ジャパンは、新商品「辛ラーメン焼きそば 炒めキムチ 袋麺」を3月18日から、公式オンラインストアおよび一部小売店限定で発売する。希望小売価格は4食入り税込1,131円（税抜1,048円）。公式オンラインストアでは3月13日から先行予約を受け付ける。

【画像を見る】辛ラーメン焼きそばのラインアップを見る

同商品は、“Sweet（甘さ）”と“Spicy（辛さ）”を掛け合わせた世界的味覚トレンド「SWICY（スワイシー）」をテーマに開発された焼きそば商品。炒めキムチの甘味と酸味、辛ラーメンならではの辛さを組み合わせた“甘辛”の味わいが特徴となっている。

〈炒めキムチの甘味・酸味×もちもち麺〉

「辛ラーメン焼きそば 炒めキムチ」は、サムギョプサルと一緒に食べることで親しまれている炒めキムチをイメージしたソースとかやくを採用。

具材にはキムチフレークとチンゲンサイを使用し、サクサクとした食感と香ばしい風味を演出する。濃厚ソースがもちもち食感の麺に絡み、辛ラーメン特有の“うまから”な味わいとともにSWICYなバランスを楽しめるという。

辛ラーメン焼きそば 炒めキムチ

内容量は137g（麺105g）×4食入り。辛さは同社独自基準の辛さ指数「4.0」で、通常の辛ラーメン（2.5）より高めに設定されている。

〈世界で拡大する味覚トレンド「SWICY」〉

「SWICY」は「Sweet」と「Spicy」を組み合わせた造語で、甘さと辛さを同時に楽しむ味覚トレンドを指し、新たな食トレンドとして定着しつつある。本商品は、炒めキムチ由来の甘味と辛ラーメンの辛さを融合させることで、このトレンドを体現した商品として位置づけられている。

〈商品概要〉

商品名：辛ラーメン焼きそば 炒めキムチ 4食入 袋麺

希望小売価格：税込1,131円（税抜1,048円）

発売日：2026年3月18日

発売地域：全国（農心ジャパン公式オンラインストアおよび一部小売店）

内容量：137g（麺105g）×4食

辛さ：4.0

〈辛ラーメン焼きそばシリーズ〉

・辛ラーメン焼きそば 袋麺

希望小売価格：税込282円（税抜262円）

内容量：135g（麺105g）

辛さ：4.0

・辛ラーメン焼きそば チーズ 袋麺

希望小売価格：税込282円（税抜262円）

内容量：136g（麺105g）

辛さ：2.0

※辛さ指数はいずれも農心独自基準（通常の辛ラーメンは2.5）。

