「ぽこ あ ポケモン」、特定の条件下でおねがいごとが進められなくなる不具合などの修正を予告
3月13日 発表
ポケモンは3月13日、Nintendo Switch 2 用スローライフ・サンドボックスゲーム「ぽこ あ ポケモン」における修正予定の不具合についてお知らせを掲載した。
現在、ゲーム内では特定の条件下でおねがいごとが進められなくなる不具合などが複数発生。これらの修正を行なうほか、一部のおねがいごとで進行の仕方が分かりづらい問題の改善を行なうとのこと。
今後の対応予定としては、更新データを近日中に配信する予定としている。
確認済みの不具合「パサパサこうやの街」のおねがいごと「すみかを作ってあげよう！」で、「ゼニガメ」が木の上に移動して話しかけられず、おねがいごとが進められない。 「ドンヨリうみべの街」のおねがいごと「ポケモンセンターを探そう！」で、「モジャンボ」が橋を渡る前に、橋のひび割れたブロックを壊すと、おねがいごとが進めるのが困難になる。 「ドンヨリうみべの街」のおねがいごと「ポケモンセンターを探そう！」で、特定の手順を行うと「モジャンボ」の橋を修復するイベントが発生せず、おねがいごとが進められない。 「ゴツゴツやまの街」で、特定の手順を行うと「ロトム」と出会うイベントが発生しなくなる。 「ゴツゴツやまの街」のおねがいごと「道をキレイにしよう！」が、特定の状況で発生すると、おねがいごとが進めるのが困難になる。 「イトマル」のポケモン図鑑でのタイプが間違っている。
改善対応予定「パサパサこうやの街」おねがいごと「いわくだきで岩を壊そう！」で、「エビワラー」近くのひび割れたブロックの位置に、別のブロックを置いてしまうと、進行の仕方が分かりづらくなる。 ドンヨリうみべの街」のおねがいごと「はかせたちを連れていこう！」で、「カビゴン」近くのひび割れたブロックの位置に、別のブロックを置いてしまうと、進行の仕方が分かりづらくなる。
『ぽこ あ ポケモン』に関して、一部の不具合と、その対応についてのお知らせを公開しました。
記載の不具合は、近日中に配信予定の更新データで修正を行う予定です。
