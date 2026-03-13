目黒蓮演じる＜スマートな坂本＞と＜ふくよかな坂本＞が、IMAX(R)ロゴごとスクリーンを打ち破る！映画『SAKAMOTO DAYS』新ポスター公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）より、“元・最強の殺し屋”である＜スマートな坂本＞と＜ふくよかな坂本＞の高い戦闘能力を感じさせるIMAX(R)ポスターが公開された。

■超絶バトルアクションを感じさせるダイナミックなビジュアル

推定体重140キロのふくよかな姿で、圧倒的な強さと包容力を備える坂本。

本気モードになると、最強の殺し屋としての片鱗を取り戻し、急激に痩せ細るスマートな坂本。

このたび解禁された、IMAX(R)のポスタービジュアルに映し出されているのは、結婚をきっかけに伝説の殺し屋を引退後、営んでいる「坂本商店」のエプロンを身に纏う目黒蓮演じる＜スマートな坂本＞と＜ふくよかな坂本＞の姿。

二面性を持つ坂本の“元・最強の殺し屋”としての卓越した戦闘能力の高さを表現するように、拳でIMAX(R)ロゴごとスクリーンを打ち破るような躍動感溢れるデザインとなっており、その姿は坂本が愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る刺客と戦っている様子を彷彿とさせる。

先日、公開日の4月29日にIMAX(R)での同時公開が解禁され、ますます注目を集めている今作。IMAX(R)では、床から天井、左右の壁いっぱいに広がるスクリーンに映し出される高品質なデジタル映像と、大迫力サラウンドシステムによってまるで映画の中にいるようなリアルな臨場感を体験できる。

最新鋭の技術を最大限に駆使したIMAX(R)で、『SAKAMOTO DAYS』いちばんの見どころである、坂本と迫りくる危険な殺し屋たちの、息を呑むほどの大迫力なバトルアクションを存分に堪能できる。

■映画情報

『SAKAMOTO DAYS』

4月29日（水・祝）全国公開

原作：鈴木祐斗『SAKAMOTO DAYS』（集英社『週刊少年ジャンプ』連載）

出演：目黒蓮 高橋文哉 上戸彩 横田真悠 戸塚純貴 塩野瑛久 渡邊圭祐 北村匠海 生見愛瑠 八木勇征

小手伸也 桜井日奈子 安西慎太郎 加藤浩次 津田健次郎

脚本・監督：福田雄一

主題歌：Snow Man「BANG!!」

配給： 東宝

(C)鈴木祐斗／集英社 (C)2026映画「SAKAMOTO DAYS」製作委員会

