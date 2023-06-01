¡Ö30MM ARMORED CORE VI ¥í¥Ã¥¯¥¹¥ß¥¹¡×¥ì¥Ó¥åーÄ¹Âç¤Ê¥ìー¥¶ー¥Ö¥ìー¥É¤¬±Ç¤¨¤ë¡¢V.I¥Õ¥í¥¤¥È¤ÎÀÄ¤¤AC¤¬»²Àï¡ª
¡¡¡Ö30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON¡×¥·¥êー¥º¤Ï2024Ç¯¤ÎÈ¯Çä°Ê¹ß¡¢¡ØARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÂ¿¤¯¤ÎAC¤ò¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ºî¤«¤é¡¢¥ô¥§¥¹¥ÑーÉôÂâ¤ÎNo.1¡ÖV.I¥Õ¥í¥¤¥È¡×¤ÎAC¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¥ß¥¹¡×¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ30MM¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢3·î14ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÎºÇ¿·¥¥Ã¥È¡Ö30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS CORPORATION VP-40S ¥í¥Ã¥¯¥¹¥ß¥¹¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂÃÆÊ¼Áõ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ìー¥¶ー¥É¥íー¥ó¤ä¥ìー¥¶ー¥Ö¥ìー¥É¤âÁõÈ÷¤¹¤ëËüÇ½AC¤Ç¤¹¡£
¡ØARMORED CORE VI¡Ù¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥«ー¤¬Åë¾è¤¹¤ëÃæÎÌ·¿AC
¡¡¡ÖARQUEBUS CORPORATION VP-40S ¥í¥Ã¥¯¥¹¥ß¥¹¡×¤Ï¡ØARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ô¥§¥¹¥ÑーÉôÂâ¤ÎNo.1¤¢¤ëV.I¥Õ¥í¥¤¥È¤¬Åë¾è¤¹¤ëÃæÎÌÆóµÓ·¿AC¤Ç¤¹¡£¥¢ー¥¥Ð¥¹¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¶¯²½¿Í´ÖÉôÂâ¡Ö¥ô¥§¥¹¥Ñー¡×¤ÎÂâÄ¹¤¬¶î¤ëµ¡ÂÎ¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥ìー¥à¥Ñー¥Ä¤Ë¤Ï¥¢ー¥¥Ð¥¹¼Ò¤È¥Ù¥¤¥é¥à¼Ò¤Î2¼Ò¤Î¥Ñー¥Ä¤òº®¹ç¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éð´ï¤Ï¥¢¥µ¥ë¥È¥é¥¤¥Õ¥ë¤È¥ìー¥¶ー¥Ö¥ìー¥É¡¢³È»¶¥Ð¥ºー¥«¡¢¥ìー¥¶ー¥É¥íー¥ó¤È¡¢Â°À¤òÌÖÍå¤·¤¿ËÉÙ¤Ê¹¶·â¼êÃÊ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÉðÁõ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ýー¥¸¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ëµ¡ÂÎ¤Ç¤¹¡£
ËÜµ¡¤Î¥³¥¢¡¢ÏÓÉô¥Ñー¥Ä¤Ï¿·µ¬Â¤·Á¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄ§Åª¤Êº¸±¦ÈóÂÐ¾Î¥³¥¢¥Ñー¥Ä¡£¥³¥¢¡¢ÏÓÉô¡¢¥Öー¥¹¥¿¡¢º¸ÏÓÉðÁõ¤¬¿·µ¬Â¤·Á
¡¡¥Ñー¥Ä¹½À®¤Ï¥³¥¢¡¢ÏÓÉô¡¢¥Öー¥¹¥¿¡¢º¸ÏÓÉðÁõ¤¬¿·µ¬Â¤·Á¤Ç¤¹¡£Æ¬Éô¤ª¤è¤ÓµÓÉô¥Ñー¥Ä¤ÏÈ¯ÇäÃæ¤Î¥¥Ã¥È¤«¤éÀ®·Á¿§¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î³°Áõ¿§¤Ï¥Ö¥ëー¤È¥Àー¥¯¥Ö¥ëー¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー¤Î3¿§¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¿·µ¬Â¤·Á¤È¤Ê¤ëº¸ÏÓÉðÁõ¤Ë¤ÏÂç·¿¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¥²ー¥àÆâ¤Î¥Ýー¥¸¥ó¥°¤òºÆ¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS CORPORATION VP-40S ¥í¥Ã¥¯¥¹¥ß¥¹¡×¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
¡¡Æ¬Éô¡¢µÓÉô¤Ê¤É°ìÉô¥Ñー¥Ä¤Ï´ûÂ¸¥¥Ã¥È¤ÈÆ±·¿¤Îµ¡ÂÎ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿·µ¬Â¤·Á¥é¥ó¥Êー¤Ï7Ëç¤Ç¤¹¡£³Æ¥é¥ó¥Êー¤ÏÍ¾¾ê¥Ñー¥Ä¤¬¶ËÎÏÈ¯À¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢·Á¾õ¤¬¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
A1¡¢A2¥é¥ó¥Êー¤Ï¿·µ¬Â¤·Á¥é¥ó¥Êー¤Ç¤¢¤ê¡¢³ÆÉô¤ÎÇÛ¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ö¥ëー¤È¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー¤ÇÀ®·Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
B¥é¥ó¥Êー¤â¿·µ¬Â¤·Á¥Ñー¥Ä¤ò´Þ¤à¥é¥ó¥Êー¤Ç¡¢³ÆÉô³°Áõ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Àー¥¯¥Ö¥ëー¤Î¥Ñー¥Ä¤ò¹½À®¤·¤Þ¤¹¡£
C1¡¢C2¥é¥ó¥Êー¤â¿·µ¬Â¤·Á¤ÇÏÓÉô¤ª¤è¤Ó¥³¥¢¥Ñー¥Ä¤ÎÆâÉô¥Õ¥ìー¥à¿§¤ò¹½À®¤·¤Þ¤¹¡£
F1¥é¥ó¥Êー¤ÏµÓÉô¤ª¤è¤ÓÆ¬Éô¥Ñー¥Ä¤ò¹½À®¤·¤Þ¤¹¡£
F2¤ª¤è¤ÓG¥é¥ó¥Êー¤ÏµÓÉô¤ò¹½À®¤·¤Þ¤¹¡£
OA1¥é¥ó¥Êー¤ÏÆ±°ìÌ¾¾Î°Û·Á¾õ¤Î¥é¥ó¥Êー¤¬³Æ1ËçÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
OA2¥é¥ó¥Êー¤Ï´ûÂ¸¥¥Ã¥È¤Î¥é¥ó¥Êー¤Ç±¦¸ªÉôÉðÁõ¤ò¹½À®¤·¤Þ¤¹¡£
OB1¡¢OB2¥é¥ó¥Êー¤Ï¿·µ¬Â¤·Á¤È¤Ê¤ëº¸ÏÓÉðÁõ¤ò¹½À®¤·¤Þ¤¹¡£
Æ¬Éô¥Ñー¥Ä¡ÖHD-011 MELANDER¡×
¡¡Æ¬Éô¥Ñー¥Ä¤Î¹½Â¤¤ÏÈ¯ÇäÃæ¤Î¡Ö30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER¡×¤ÈÆ±·¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¥Ã¥È¤Ç¤ÎÀ®·Á¿§¤Ï¡¢¥Ö¥ëー¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ¬Éô¤Î¥Ñー¥Ä·Á¾õ¤Ï´ûÂ¸¥¥Ã¥È¤«¤éÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Æ¬Éô¥Ñー¥Ä¤ÎÇÛ¿§¤Ï¥Ö¥ëー¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¥³¥¢¥Ñー¥Ä¡ÖVP-40S¡×
¡¡ËÜ¥¥Ã¥È¤Î¥³¥¢¥Ñー¥Ä¤Ï¶»Éô¤¬º¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Ñー¥Ä¤Î¿§Ê¬¤±¤âºÙ¤«¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ñー¥ÄÊ¬³ä¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥êー¥º¥¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇÂ¿¤Î¥Ñー¥Ä¿ô¤Ç¤¹¡£
¥³¥¢¥Ñー¥Ä¤Î¥Ñー¥Ä¿ô¤Ï¥·¥êー¥ººÇÂ¿¤Î¥Ñー¥Ä¿ô¤Ç¤¹¡£
´°À®¸å¤Î¥³¥¢¥Ñー¥Ä¤Ï¶»Éô¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬º¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤Ç¤¹¡£
ÏÓÉô¥Ñー¥Ä¡ÖVP-46S¡×
¡¡ËÜµ¡¤ÎÏÓÉô¥Ñー¥Ä¤Ï¥³¥¢¥Ñー¥Ä¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¿·µ¬Â¤·Á¤Ç¤¹¡£Éª´ØÀá¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥êー¥º¥¥Ã¥È¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÌó90¡ë²ÄÆ°¤·¡¢º¸ÏÓ¤Ë¤ÏÉðÁõ¸ÇÄêÍÑ¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¹¦¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜµ¡¤Î¸ªÉôÁõ¹Ã¤Ï¥Üー¥ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤ÇÏÓÉô¤Ë¸ÇÄê¤·¤Þ¤¹¡£
´°À®¸å¤ÎÏÓÉô¥Ñー¥Ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥êー¥º¥¥Ã¥È¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÉª´ØÀá¤¬Ìó90¡ë²ÄÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
µÓÉô¥Ñー¥Ä¡ÖLG-011 MELANDER¡×
¡¡µÓÉô¥Ñー¥Ä¤ÏÆ¬Éô¥Ñー¥Ä¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÈ¯ÇäÃæ¤Î¡Ö30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER¡×¤ÈÆ±·¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤âÆ¬Éô¥Ñー¥Ä¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÀ®·Á¿§¤Ï¥Ö¥ëー¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÇÛ¿§¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Ô´ØÀáÉô¤ÎÀÜÂ³¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î2µÓ·¿¥¥Ã¥È¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥Üー¥ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤Ç²ÄÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¹øÉô¤ÈµÓÉô¤ÎÀÜÂ³¤Ï¼´ÀÜÂ³¤Ç¤¹¡£
µÓÉô¤Î¥Ñー¥Ä¹½À®¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î2µÓ·¿µÓÉô¤ÈÆ±ÍÍ¤Î´ØÀá¹½Â¤¤Ç¤¹¡£
´°À®¤·¤¿µÓÉô¤ÎÉ¨´ØÀá¤ÏÂ¾¤Î¥¥Ã¥È¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÌó90¡ë²ÄÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
µÓÉô¥Ñー¥Ä¤Ï¥Ù¥¤¥é¥àÀ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢ー¥¥Ð¥¹À½¤Î¥³¥¢¥Ñー¥Ä¤äÏÓÉô¥Ñー¥Ä¤È°Û¤Ê¤ê¡¢³ÑÄ¥¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Öー¥¹¥¿¡ÖFLUEGEL/21Z¡×
¡¡ËÜµ¡¤Î¥Öー¥¹¥¿¤Ï³Ñ·¿¥Î¥º¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¾å²¼2¥Ñー¥ÄÊ¬³ä¤Ç¥³¥¢¥Ñー¥Ä¤Ø¤ÎÀÜÂ³¤Ï¥Üー¥ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¼è¤êÉÕ¤±¸å¤â³ÑÅÙÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Öー¥¹¥¿¤Ï¾å²¼2Ê¬³ä¤Ç¤¹¡£
¥³¥¢¥Ñー¥Ä¤Ø¤ÎÀÜÂ³¤Ï¥Üー¥ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤Ç¼è¤êÉÕ¤±¸å¤â³ÑÅÙÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¥í¥Ã¥¯¥¹¥ß¥¹¤ÎËÜÂÎ¤ò¹½À®¤¹¤ë¥Ñー¥Ä¤ÏÁÈ¤ß¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÉô¤òÀÜÂ³¤·¤Æ¥í¥Ã¥¯¥¹¥ß¥¹¤ÎÁÇÂÎ¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£³ÆÉô¤ÎÀÜÂ³¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥êー¥º¥¥Ã¥È¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ñー¥Ä¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¥¢¥»¥ó¥Ö¥ë¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³ÆÉô¤ÎÀÜÂ³¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤ÏÆ¬Éô¤¬¼´ÀÜÂ³¡¢¤½¤ÎÂ¾¤¬¥Üー¥ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÁÇÂÎ´°À®¸å¤ÏÉðÁõ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc. All rights reserved.
(C)BANDAI SPIRITS 2019