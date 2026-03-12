【持丸修一 77歳名将の高校野球論】#83

3月19日に開幕する春のセンバツへ向けて調整を進めながらも、胸の奥には拭い切れないモヤモヤとした感情があります。「高校野球は2028年春から7回制を導入か」といった、あたかもそれが既定路線であるかのような報道を目にするようになったからです。

ちょうど1年前の当コラムでも7回制について触れ、「それだけはやめてほしい」と申し上げました。当時、私が挙げた理由は次の3点です。

・高校野球の醍醐味は七回、八回、九回に凝縮されている。

・選手の出場機会も限られてしまう。

・高校球児で大学野球に進むのは2割未満。9回制を経験できないままユニホームを脱ぐ選手が量産されてしまう。

これらを踏まえ、野球の未来を狭めかねないと危惧しました。その考えは一貫して今も変わっていません。大阪桐蔭の西谷浩一監督（写真）もメディアを通して「議論の余地もなく、まったく反対。あり得ないし、間違っている」と訴えています。

高野連公表のアンケート結果によれば、加盟校のうち「賛成」は20.8％、「反対」は70.1％。このような状況でなぜ7回制導入の機運が高まっているのでしょうか。正直、腑に落ちません。

高野連がリリースした「『7イニング制等高校野球の諸課題検討会議』結果報告」には、導入すべき主な理由として「熱中症対策」「試合時間短縮」「ケガ予防」に加え、「指導者の働き方改革」が挙げられていました。前者3点については、まだわかる部分もある。しかし「働き方改革」まで含めることに、どうしても違和感を覚えます。

周囲の事情で顧問を引き受けざるを得ないケースもあるでしょう。しかしそれは各学校や組織の体制の問題であり、高野連が「働き方改革」などとはやりの言葉を持ち出して、競技そのものの根幹を変えるのは道理が違うのではないか。

時代が変わっても、好きでグラウンドに立っている指導者は数えきれないほどいます。

まだまだ反対の理由は尽きません。次回は、「選手ファースト」「危機管理」の視点からお話しいたします。

（持丸修一／専修大松戸 野球部監督）

◇ ◇ ◇

