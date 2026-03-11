夜のひと笑い・こうの復縁恋人、幸せ溢れるデートショット公開「見てるだけで幸せな気持ちに」「最高の休日」の声
【モデルプレス＝2026/03/11】YouTuber・夜のひと笑いのこうの恋人・ピンちゃんが3月9日、自身のInstagramを更新。こうとのデートショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】登録者数180万人超YouTuber「仲良しすぎてニヤけた」復縁した美人彼女とのデートショット
ピンちゃんは「こういう日がずっと続けばいいのにって思う休日」とつづり、こうとの仲睦まじい様子を動画や写真で披露。「昼は外でデートして夜はお家で猫ちゃんたちとまったり 美味しいお肉とクレープ食べて散歩して最高の1日」と充実した休日を振り返った。また、「こうくんほっぺにクリームつけてた お茶目すぎる（笑）」と、こうの頬にクリームがついたお茶目な写真も披露した。
この投稿に、ファンからは「見てるだけで幸せな気持ちに」「理想のカップルで憧れる」「最高の休日ですね」「2人の空気感が大好き」「仲良しすぎてニヤけた」「ずっと続いてほしい」などと反響が寄せられている。
こうは、2024年12月5日の動画で恋人・ピンちゃんとの破局を報告。2026年1月21日の動画で告白し、復縁。再び交際をスタートさせていた。（modelpress編集部）
◆こう＆ピンちゃん、焼肉デートショット公開
◆こう＆ピンちゃんのデートショットに反響
