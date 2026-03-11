お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が10日に放送されたフジテレビ系「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」（後10・00）に出演。大阪時代にご飯に連れていっておもしろくなかった先輩芸人をぶっちゃけた。

今回はキングコングの2人をゲストに迎えて人気企画「6連単！ぴったり当てたら100万円」が放送された。最初に予想したのは「M-1ファイナリスト10人が選ぶ入りたいのは誰の軍団？」ランキングで、たくろう、ドンデコルテ、エバース、ママタルト、豪快キャプテンの5組が投票した。

出演者たちは予想したランキングを発表し、山内はキングコングの梶原雄太を最下位にしており「俺よりかは絶対にカジさんが下」と断言。これに梶原が「ちゃうちゃう。言い方悪ない?」と指摘した。

進行を務めた相方・濱家隆一が「絶対?」と尋ねると、山内は「絶対!」とキッパリ。自信満々の相方に対して濱家は「何で?」と根拠を聞くと、山内は「えっ!?理由いる?」とびっくりした。

この反応にスタジオには笑いが起き、梶原は「いるやろ!」とツッコんだ。山内は自身を3位に予想しており「まず、M-1出てるメンバーじゃないですか。で、まず『ドンデコルテ』絶対に俺が1票入れたっていうので変に…“山内さんと飲んで話し聞きたいです”みたいな票が絶対に来ると思う」と理由を伝えた。

続いて、梶原を最下位予想したことについては「カジさんはここと接点がない」とし「俺は大阪の時にカジさんにご飯に連れてってもらったことがあるけど、一つもおもしろくない。これは本当に!ノリとかじゃない!本当におもしろくない!全然おもしろくない!」と、自身の経験が理由だと明かしてスタジオを爆笑させた。