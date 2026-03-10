バンダイから、ディズニーのプリンセス「ラプンツェル」を「エルサ」をイメージした「香りドレスボディソープ」が登場！

まるでドレスのようなボトルとかわいらしいキラキララメ入りジェル、香水のような香りでディズニーのプリンセス気分が楽しめます☆

バンダイ ディズニー「香りドレスボディソープ ラプンツェル／エルサ」

価格：各880円（税込）

発売日：2026年3月16日（月）より順次

取扱店舗：全国のドラッグストア・量販店・玩具店・家電量販店の日用品売場・玩具売場など

バンダイから、まるで香水のようないい香りとキラキラボディソープが楽しめる「香りドレスボディソープ ラプンツェル／エルサ」が登場！

かわいらしいキラキララメ入りジェルと、香りのドレスを纏うことで、いつものお風呂時間がご褒美タイムになります☆

ラインナップは、フラワーパフュームの香りが華やかな「ラプンツェル」と、

爽やかなスノーパフュームの香りが楽しめる「エルサ」の2種類。

大人も子どもも楽しめる特別なボディソープです。

香りドレスボディソープ ラプンツェル

香り：フラワーパフュームの香り

色：ラメ入りピンク色のボディソープ

※低刺激試験実施済み（※すべての方に皮膚刺激・アレルギーが発生しないということではありません。）

「ラプンツェル」のドレスのようなボトルには、フラワーパフュームの華やかな香りのボディソープが詰め込まれています。

優雅なバスタイムへと導く、ラメ入りソープです。

キラめくピンク色のボディソープで、お花の香りのドレスをまとったような心躍る気分を楽しめます☆

香りドレスボディソープ エルサ

香り：スノーパフュームの香り

色：ラメ入り水色のボディソープ

※低刺激試験実施済み（※すべての方に皮膚刺激・アレルギーが発生しないということではありません）

「エルサ」のドレスをイメージしたボトルが嬉しいボディソープ。

スノーパフュームのさわやかな香りとラメが、バスタイムを特別な時間にしてくれます。

キラめく水色のボディソープで、さわやかな香りのドレスをまとったような贅沢なこころ安らぐ気分に！

香りドレスボディソープ とは

まるでドレスのような、キャラクターをイメージしたドレスデザインが施されたボトルからは、キラキラとラメが輝くボディソープが出てくる「香りドレスボディソープ」

香水を彷彿とさせる素敵な香りで、まるで「香りのドレス」をまとっているような気分になれる、特別なボディソープシリーズになっています。

ラメ入りボディソープは低刺激試験を実施済みのため、お子さんのお肌に優しいスキンケアグッズです。

※すべての方に皮膚刺激・アレルギーが発生しないということではありません

TVスポットCM

2026年3月中旬より、地上波・YouTubeを中心にCM放映も予定。

「香りドレスボディソープ ラプンツェル／エルサ」を使用することで、毎日のバスタイムがまるで夢の世界に変わっていきます。

気持ちよさそうな洗い心地。

まるでプリンセスになったような、特別なバスタイムを表現した映像となっています☆

「ラプンツェル」と「エルサ」の、ゴージャスなラメ入りボディソープ！

バンダイ「香りドレスボディソープ ラプンツェル／エルサ」は、全国のドラッグストア・量販店・玩具店・家電量販店の日用品売場・玩具売場などにて、2026年3月16日（月）より順次販売開始です。

© Disney

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります

※画像はイメージです。掲載している写真と、実際の商品とは異なる場合があります

