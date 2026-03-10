この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

フィットネスチャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が「【毎日3分】動くプランクで追い込んで割る！腹筋も脇腹も下腹部もOKの鬼のプランク8種目」と題した動画を公開しました。のが氏は「短い時間でも本気で効きます」と語り、約3分間で腹筋、脇腹、下腹部を効率的に鍛える高強度のプランクサーキットを紹介しています。



トレーニングは基本的な「ハイプランク」から始まります。肩、腰、かかとが一直線になるよう意識し、肩をすくめないことがポイントだと解説します。



続いて、手と反対側の足を伸ばす「ダイアゴナルプランク」に移行。この動作では「腰が左右にぶれないように、しっかりお腹に力を入れましょう」と呼びかけ、体幹の安定性を高めます。



さらに、肘をついた姿勢で腰を左右に振る「ヒップディッププランク」では、くびれを作る腹斜筋を刺激。膝を外側から肘に引き寄せる「スパイダープランク」で、脇腹を集中的に鍛え上げます。



プログラムには、腕を上下に動かす「サイドプランク」や、足をリズミカルに開閉する「プランクタップ」、ハイプランクの姿勢で歩くように足を動かす「プランクウォーク」など、静的な動きだけでなく、ダイナミックな動作も組み込まれており、飽きることなく体幹全体を追い込める構成です。



わずか3分という短時間で、しっかりと汗をかけるこのプログラム。忙しい毎日のトレーニング習慣や、時間がない日の集中メニューとして取り入れてみてはいかがでしょうか。