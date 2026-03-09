春のひとときを、ティーセットで！たらこスパゲティ専門店の新提案「春のミニ和紅茶セット」
アークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、フィルドテーブル株式会社は、「東京たらこスパゲティ」全店にて、「春のミニ和紅茶セット」の発売を2026年3月4日(水)より開始した。
■たらこスパゲティ専門店の新たな楽しみ方「春のミニ和紅茶セット」春のおとずれを感じる、和紅茶セット
種類豊富な進化系たらこスパゲティを提供する「東京たらこスパゲティ」から、食事とご一緒に、ティータイムに、ゆっくりディナーに利用できるよう、2026年3月4日(水)より、春のミニ和紅茶セットを販売いたします。食後のひとときや、午後の贅沢な休息におすすめだ。
〇春のミニ和紅茶セット 700円(税込770円) ※スパゲティご注文のお客様は550円(税込605円）
オリジナルでブレンドした和紅茶は、『宇治抹茶入り玄米茶』『葡萄の紅茶』『和紅茶』『ストロベリールイボス』『トロピカルブレンド』の中から一つ選ぶことができる。
甘味は、春のお花見をイメージした『桜と桃の水羊羹』『黒蜜きな粉の抹茶団子』『桜のパンナコッタ』の3種が付く。
〇その他メニュー
〇横浜店 その他メニュー
■東京たらこスパゲティ公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」
■たらこスパゲティ専門店の新たな楽しみ方「春のミニ和紅茶セット」春のおとずれを感じる、和紅茶セット
種類豊富な進化系たらこスパゲティを提供する「東京たらこスパゲティ」から、食事とご一緒に、ティータイムに、ゆっくりディナーに利用できるよう、2026年3月4日(水)より、春のミニ和紅茶セットを販売いたします。食後のひとときや、午後の贅沢な休息におすすめだ。
オリジナルでブレンドした和紅茶は、『宇治抹茶入り玄米茶』『葡萄の紅茶』『和紅茶』『ストロベリールイボス』『トロピカルブレンド』の中から一つ選ぶことができる。
甘味は、春のお花見をイメージした『桜と桃の水羊羹』『黒蜜きな粉の抹茶団子』『桜のパンナコッタ』の3種が付く。
〇その他メニュー
〇横浜店 その他メニュー
■東京たらこスパゲティ公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」