この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

お口と姿勢の専門家が解説「ハイハイは腹横筋を作る」呼吸や集中力との深い関係

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お口と姿勢の専門家であるまい先生が、YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」で動画「ハイハイしないとどうなる？姿勢・集中力への影響」を公開した。



動画では、乳幼児期の「ハイハイ」が単なる移動手段の発達にとどまらず、将来的な学習能力や姿勢、呼吸にまで深く関わる重要なプロセスであると解説。ハイハイをしない、あるいは期間が短いことが、子供の成長にどのような影響を及ぼす可能性があるのか、身体機能の観点から詳細に紐解いている。



まい先生はハイハイを「学習の基礎みたいなもの」と定義し、その重要性の根拠として「腹横筋」という筋肉の形成を挙げた。腹横筋は呼吸において「吐く動作」を担い、横隔膜と協調して働く重要なインナーマッスルである。まい先生によれば、ハイハイを通じてこの筋肉が十分に鍛えられないと、胸郭だけで呼吸する浅く速い呼吸になりがちだという。その結果、酸素供給が不安定になり、集中力の低下や落ち着きのなさにつながる可能性があると指摘した。



さらに解説は、学習動作との具体的な関連性にも及んだ。ハイハイは、手足を動かしながら周囲の状況を目で確認するという「二重動作」であり、これが学校生活における「黒板を見てノートに書き写す」といった能力の土台になるという。また、手のひらで体重を支える経験が手首の発達を促し、将来的に鉛筆を正しく持つための「手首の分離運動」の基礎を作ると説明した。



動画の終盤では、ハイハイを十分にせずに歩き始めた子供へのリカバリー方法も紹介された。まい先生は「四つん這いでしっぽ取りゲーム」や「トンネルくぐり」など、遊びの中で四つん這いの動きを取り入れることを推奨している。



まい先生は、ハイハイを「脳回路のつなぎ方」とも表現し、単なる筋力トレーニング以上の意味を持つと強調した。たとえ時期を過ぎていても、遊びを通じて身体の使い方を再学習することは可能であり、焦らずに四つん這いの動きを経験させることが重要だと結論付けている。