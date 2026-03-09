¿¿ÅÄ¥Ê¥ª¥¡¢¡ÈÎáÏÂ¤ÎÎ¶ÇÏ¡É»Ñ¤Ç¹âÃÎ¡¦ÅÚº´¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¹ñ²ÎÆÈ¾§¡£¿·¶Ê¡ÖÍÛ¤¬ÄÀ¤àÁ°¤Ë¡Ä / ¥×¥ë¥á¥ê¥¢ ¥é¥×¥½¥Ç¥£¡×¥¸¥ã¥±¼Ì²ò¶Ø¤â
¤Þ¤¿¡¢4·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ëÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÍÛ¤¬ÄÀ¤àÁ°¤Ë¡Ä / ¥×¥ë¥á¥ê¥¢ ¥é¥×¥½¥Ç¥£¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ª¤è¤ÓºÇ¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤¬ËÜÆü¡¢°ìµó¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³Ú¶Ê¤Ï¡¢ÅÜÈ±Å·¡¢BEGIN¡¢MONGOL800¤È¤¤¤¦ºî²È¿Ø¤¬½¸·ë¤·¤¿¾¡Ééºî¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢4·î19Æü¤Ë¤Ï¹âÃÎ¸©»ÍËü½½»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÈÖÁÈ¡ÖNHK¤Î¤É¼«Ëý¡×¤Ø¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️Î¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÍÛ¤¬ÄÀ¤àÁ°¤Ë¡Ä¡¿¥×¥ë¥á¥ê¥¢ ¥é¥×¥½¥Ç¥£¡×
2026Ç¯4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
3·ÁÂÖÆ±»þÈ¯Çä ²Á³Ê³Æ¡§\1,550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãºÇ½ªÅÅ¼ÖÈ×¡ä TECA-26009¡¡¼ýÏ¿¶Ê
M1 ¡ÖÍÛ¤¬ÄÀ¤àÁ°¤Ë¡¦¡¦¡¦¡× ºî»ì¡§Áý»ÒÄ¾½ã ºî¶Ê¡§¾å¸¶»ÒÍ§¹¯ ÊÔ¶Ê¡§ÅÄÂå½¤Æó
M2 ¡Ö¥×¥ë¥á¥ê¥¢ ¥é¥×¥½¥Ç¥£¡× ºî»ì¡§¥¥è¥µ¥¯ ºî¶Ê¡§ÅçÂÞ Í¥ ÊÔ¶Ê¡§ÅÄÂå½¤Æó
M3 ¡ÖºÇ½ªÅÅ¼Ö¡× ºî»ì¡§È¬ÇÈµÈ½¡ ºî¶Ê¡§¾¾ËÜ½ÓÌÀ ÊÔ¶Ê¡§ÌðÌîÎ©Èþ
¡ãÆó¿Í¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹È×¡ä TECA-26010¡¡¼ýÏ¿¶Ê
M1 ¡ÖÍÛ¤¬ÄÀ¤àÁ°¤Ë¡¦¡¦¡¦¡× ºî»ì¡§Áý»ÒÄ¾½ã ºî¶Ê¡§¾å¸¶»ÒÍ§¹¯ ÊÔ¶Ê¡§ÅÄÂå½¤Æó
M2 ¡Ö¥×¥ë¥á¥ê¥¢ ¥é¥×¥½¥Ç¥£¡× ºî»ì¡§¥¥è¥µ¥¯ ºî¶Ê¡§ÅçÂÞ Í¥ ÊÔ¶Ê¡§ÅÄÂå½¤Æó
M3 ¡ÖÆó¿Í¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡× ºî»ì¡§µÈ´ö»° ºî¶Ê¡§µÈ´ö»° ÊÔ¶Ê¡§Æî¶¿Ã£Ìé
¡ãÎÞÈ×¡ä TECA-26011¡¡¼ýÏ¿¶Ê
M1 ¡ÖÍÛ¤¬ÄÀ¤àÁ°¤Ë¡¦¡¦¡¦¡× ºî»ì¡§Áý»ÒÄ¾½ã ºî¶Ê¡§¾å¸¶»ÒÍ§¹¯ ÊÔ¶Ê¡§ÅÄÂå½¤Æó
M2 ¡Ö¥×¥ë¥á¥ê¥¢ ¥é¥×¥½¥Ç¥£¡× ºî»ì¡§¥¥è¥µ¥¯ ºî¶Ê¡§ÅçÂÞ Í¥ ÊÔ¶Ê¡§ÅÄÂå½¤Æó
M3 ¡ÖÎÞ¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡× ºî»ì¡§¿²æ ºî¶Ê¡§ÂçÂ¼Í§´õ ÊÔ¶Ê¡§¿ù»³¥æ¥«¥ê
¢¡¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó²ñ
¿·¶ÊÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¥Æ¥¤¥Á¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢¸ÂÄêÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÂÐ¾Ý¤Î3·ÁÂÖ¥»¥Ã¥È¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢¿¿ÅÄ¥Ê¥ª¥¤¬À¸ÇÛ¿®¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ó¾å¤²¡¢°¸Ì¾¡õ¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤ÎÆÃÀ½¥ß¥Ë¥Á¥§¥¡ÊÁ´20¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯3·î26Æü¡ÊÌÚ)¡¡¡12:00¡Á¡¡¡¡¢16:00¡Á¡¡¡¡
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î27Æü(¶â)18:00 ¡Á 2026Ç¯3·î16Æü(·î)23:59
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§
¡ÖÍÛ¤¬ÄÀ¤àÁ°¤Ë¡¦¡¦¡¦¡¿¥×¥ë¥á¥ê¥¢ ¥é¥×¥½¥Ç¥£¡×
¡ÊºÇ½ªÅÅ¼ÖÈ×¡¿Æó¿Í¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹È×¡¿ÎÞÈ×¡Ë3·ÁÂÖ³Æ1Ëç
¥»¥Ã¥È²Á³Ê¡§\4,650¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹ØÆþ¡§https://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002Q23
¢§»ëÄ°ÊýË¡
ÅöÆü¤Ï²¼µYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
TEICHIKU RECORDS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/user/TeichikuEnkaKayo
¢¡¿·¶ÊÈ¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
2026Ç¯
3·î19Æü¡ÊÌÚ¡ËÆÊÌÚ¡¦¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëº´Ìî¿·ÅÔ»Ô 1F ¥»¥ó¥È¥é¥ë¥³¡¼¥È
3·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÀéÍÕ¡¦¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óÀ®ÅÄÉÙÎ¤ 1F ¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì
3·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë°ñ¾ë¡¦¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë²¼ºÊ ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥³¡¼¥È
3·î27Æü¡Ê¶â¡Ëºë¶Ì¡¦¥Ë¥Ã¥È¡¼¥â¡¼¥ë·§Ã« 1F ¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì
3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ëºë¶Ì¡¦¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó¾åÎ¤ 1F ¤Õ¤ì¤¢¤¤¥³¡¼¥È
4·î1Æü¡Ê¿å¡Ëºë¶Ì¡¦¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¾åÈø
¢¨ÄÉ²Ã¾ðÊó¤Ï¡¢¥Æ¥¤¥Á¥¯¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◾️¿¿ÅÄ¥Ê¥ª¥ ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¾ðÊó
2026Ç¯
3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦ÁêÌÏ½÷»ÒÂç³Ø¥°¥ê¡¼¥ó¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
3·î30Æü¡Ê·î¡ËÏÂ²Î»³¡¦ÏÂ²Î»³¾ë¥Û¡¼¥ë ¾®¥Û¡¼¥ë
4·î4Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦°°Àî»ÔÌ±Ê¸²½²ñ´Û
4·î5Æü¡ÊÆü¡ËËÌ³¤Æ»¡¦¥«¥Ê¥â¥È¥Û¡¼¥ë¡Ê»¥ËÚ»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¡Ë
4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç¡¦¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë¡Ê¹Åç¸©Î©Ê¸²½·Ý½Ñ¥Û¡¼¥ë¡Ë
4·î17Æü¡Ê¶â¡Ëºë¶Ì¡¦¥¦¥§¥¹¥¿Àî±Û Âç¥Û¡¼¥ë
4·î27Æü¡Ê·î¡Ë¡¦4·î28Æü¡Ê²Ð¡ËÂçºå¡¦¿·²ÎÉñ´ìºÂ
◾️¡Ø¿¿ÅÄ¥Ê¥ª¥¤ÎÀ¤³¦£³¡ÁTHE BEST¡Á¡Ù
2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡ËÈ¯Çä
TECE-3772 / Äê²Á¡§\3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ ¥¢¥ë¥Ð¥àCD
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
1.·ÃÈæ¼÷¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§µÈ´ö»°¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÌðÌîÎ©Èþ
2.¤ì¤¤»Ò¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§µÈ´ö»°¡¡ÊÔ¶Ê¡§Æî¶¿Ã£Ìé
3.HAMA¤Ç¥À¥ó¥¹¤ò¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§µÈ´ö»°¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÌðÌîÎ©Èþ
4.ËÜµ¤¡Ê¥Þ¥¸¡Ë¤Ç¹û¤ì¤¿¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§µÈ´ö»°¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÌðÌîÎ©Èþ
5.±«¤è¤¢¤¤¤Ä¤Ï¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§µÈ´ö»°¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÌðÌîÎ©Èþ
6.½ÂÃ«¤Ç¡¦¡¦¡¦¤É¤¦¡©¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§µÈ´ö»°¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÌðÌîÎ©Èþ
7.·î¤Î½®¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§µÈ´ö»°¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÌðÌîÎ©Èþ
8.¿ì¤¨¤Í¤§¤è¡ª¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§µÈ´ö»°¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÌðÌîÎ©Èþ
9.Í§Ã£¡Ê¥À¥Á¡Ë¤ÎÈà½÷¤¬¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§µÈ´ö»°¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÌðÌîÎ©Èþ
10.¿ì¤¤¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§µÈ´ö»°¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÌðÌîÎ©Èþ
11.»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ø¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§µÈ´ö»°¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÌðÌîÎ©Èþ
12.£²£´£¶¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§µÈ´ö»°¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÌðÌîÎ©Èþ
◾️¥é¥¤¥ÖDVD¡Ø¿¿ÅÄ¥Ê¥ª¥ 2025½©¤ÎÁÕ¤Ç¡Ù
2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
TEBE-55353 / \5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ DVD
