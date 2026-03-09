24歳のリッキー・カスティロが初Vで約1億1300万円獲得 日本8勝のチャン・キム26位
＜プエルトリコオープン 最終日◇8日◇グランド・リザーブCC（プエルトリコ）◇7506ヤード・パー72＞賞金総額は400万ドル（約6億2800万円）のプエルトリコで行われた米国男子ツアーは最終ラウンドが終了した。
〈連続写真〉松山英樹はなぜ強い？ アマチュアとの決定的な差を発見
トータル12アンダーの単独首位で迎えた24歳のリッキー・カスティロ（米国）が1イーグル・3バーディの「67」をマーク。トータル17アンダーでツアーがツ優勝を挙げた。カスティロは、優勝賞金72万ドル（約1億1300万円）を獲得した。トータル16アンダー・2位にチャンドラー・ブランシェ、トータル14アンダー・3位にブレイズ・ブラウン（ともに米国）が続いた。日本ツアー通算8勝のチャン・キム（韓国）がトータル8アンダー・26位タイで終えた。日本勢は2人が出場したが、平田憲聖、金谷拓実はともに予選落ちを喫した。なおフロリダ州開催の米男子ツアーのもう1試合「アーノルド・パーマー招待」には松山英樹、久常涼が出場している。
