東西の市街地が直結！ 新たな大動脈が誕生

埼玉県白岡市において、長年の課題であった市域の分断を解消する新たな大動脈が誕生します。

市を南北に貫く東北自動車道を陸橋でまたぎ、東西の市街地をダイレクトに結ぶ都市計画道路「白岡宮代線」が、2026年3月22日にいよいよ開通。

【画像】白岡宮代線「白岡中央大橋」のルートを画像で見る（24枚）

利便性と安全性の向上が期待されるこの新ルートの全貌についてお伝えします。

白岡市は、これまで市内を縦断する東北自動車道によって地域が東西に大きく分断されていました。

東北自動車道の横断には、地下道または既存の橋梁を利用する必要があります。

しかし、地下道はゲリラ豪雨などの大雨時に冠水して迂回を強いられるリスクがあり、既存の橋梁（新寺塚橋、千駄野橋、小久喜橋）も歩道が狭小または設置されていないなど、歩行者や車両の安全性・利便性に課題を抱えていました。

こうした状況を打破すべく整備が進められてきたのが、都市計画道路「白岡宮代線」です。

本路線は白岡駅東口側と、市役所、「はぴすしらおか」（保健福祉総合センター）、「こもれびの森」（生涯学習センター）、南中学校といった主要な公共施設が集まる東部エリアを連絡し、市内の重要な道路ネットワークを形成。

特に、高速道路を越えるために建設された「白岡中央大橋」は、この路線のシンボルともいえる存在です。

この道路の開通がもたらすメリットは、単なる移動時間の短縮だけではなく、白岡駅周辺の市街地と、農産物直売所である「しらおか味彩センター」やはぴすしらおかといった公共施設が集まるエリアが直結されることで、地域経済の活性化が期待されています。

また、周辺にある公園やスーパーマーケットへのアクセスも向上し、住民の日常生活がより快適なものへと変わります。

さらに、防災面での強化も重要なポイントです。

高速道路によって分断されていた避難ルートや救援ルートが確保されることで、災害に強い街づくりが一段と進むかもしれません。

今回の白岡宮代線の開通は、白岡市の都市ネットワークを強化する重要な節目となります。

東北自動車道による物理的な分断を解消することで、東西の円滑な交通が確保され、地域の一体化が図られる見込みです。

今後は、生活基盤を支える主要幹線道路として、物流の効率化や周辺施設の利便性向上が期待されます。

※ ※ ※

開通日は、2026年3月22日に決定。地元の白岡市立南小学校の鼓笛隊を先頭にした「渡り初め」が行われます。一般車両の通行が可能になるのは、同日の午後4時からです。