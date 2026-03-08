野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCのチャイニーズ・タイペイ代表が韓国代表に5－4で勝利。延長戦を制して今大会2勝目を挙げた。また、韓国代表の敗戦により、日本代表「侍ジャパン」の準々決勝進出が決定した。

チャイニーズ・タイペイ代表は、5日のオーストラリア戦で左手人差し指を骨折した主将のチェン・ジェシェン外野手が代走で強行出場。決勝点を呼び込む執念のヘッドスライディングが話題を呼んでいる。

■侍ジャパンが準々決勝進出決定

試合は両チームの先発が中盤まで好投。1－1の同点で迎えた6回表、チャイニーズ・タイペイ代表はチェン・ツェンチー外野手の本塁打で一時勝ち越し。1点ビハインドの8回表には、スチュワート・フェアチャイルド外野手が2ランを放って再びリード奪った。

しかし、その裏にまたも追いつかれると試合は延長戦へ。無死二塁から始まるタイブレークで、チャイニーズ・タイペイ代表は主将のジェシェンが出場。送りバントに合わせて三塁へ猛ダッシュ、故障中の左手を庇うことなく執念のヘッドスライディングで好機を拡大。その後のスクイズで決勝点のホームを踏んだ。

10回裏の反撃を無失点で乗り切ったチャイニーズ・タイペイ代表は、5－4で韓国代表を撃破。プールCの対戦成績を2勝2敗で終え、残りチームの結果待ちとなった。左手人差し指の骨折を抱えながらプレーを続けた主将のジェシェンは、死闘を制して咆哮。号泣するチームメートと抱き合って喜びを爆発させていた。

この結果により、侍ジャパンが準々決勝進出。残る2戦、オーストラリアとチェコ戦に敗れても次のステージへ進むことが決定した。



