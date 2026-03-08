G大阪vs長崎 スタメン発表
[3.8 J1百年構想リーグ WEST第5節](パナスタ)
※15:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 1 東口順昭
DF 3 半田陸
DF 4 中谷進之介
DF 5 三浦弦太
DF 15 岸本武流
MF 11 イッサム・ジェバリ
MF 16 鈴木徳真
MF 17 山下諒也
MF 27 美藤倫
MF 44 奥抜侃志
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 18 荒木琉偉
DF 19 池谷銀姿郎
DF 21 初瀬亮
MF 10 倉田秋
MF 13 安部柊斗
MF 38 名和田我空
FW 6 満田誠
FW 42 南野遥海
FW 97 ウェルトン
監督
イェンス・ヴィッシング
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 6 江川湧清
DF 22 翁長聖
DF 23 米田隼也
DF 48 照山颯人
MF 5 山口蛍
MF 10 マテウス・ジェズス
MF 11 ノーマン・キャンベル
MF 24 山田陸
MF 41 長谷川元希
FW 9 チアゴ・サンタナ
控え
GK 13 波多野豪
DF 3 関口正大
DF 25 櫛引一紀
MF 19 澤田崇
MF 21 ディエゴ・ピトゥカ
MF 33 笠柳翼
MF 34 松本天夢
FW 8 岩崎悠人
FW 18 山崎凌吾
監督
高木琢也
