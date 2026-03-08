この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「Aty」が2025年8月に公開した動画「夜中にお魚を袋に詰めてたらカワウソがすっ飛んできた」が33万回再生を記録。少し前の動画ですが、「睡魔と戦いながらお魚をおねだりする様子が可愛すぎる！」と噂を呼び、その視聴回数を増やし続けています。



ある日、カワウソのアティくんとういちゃんのもとに冷凍便の段ボール箱が届きました。中身は大好物の鮎。箱の匂いを嗅いですぐに中身を察知したふたりは、隙間に手を突っ込んで、なんとか箱を開けようと大騒ぎです。ひとまず一匹ずつもらったアティくんとういちゃん。プールサイドで魚を頬張る姿はなんとも幸せそう。



冷凍庫の中には鮎の在庫がまだたくさんあるように見えますが、飼い主さん曰く「この量で一、二週間分ってところでしょうか」。すべてふたりのお腹の中に入ってしまうと思うとビックリです。



その夜、アティくんとういちゃんがぐっすり眠っているのを確認してから、飼い主さんは昼間に届いた大量の鮎を10匹ぐらいずつ真空パックに詰める作業を開始します。ところが凍ってくっついた魚をバラす音が響くと、なんと寝ていたはずのふたりが起きてきてしまいました。眠そうな目で階段を降りてきたふたりはテーブルに駆け寄り、あくびを連発しながら「ちょうだい」とアピールします。



飼い主さんが鮎を真空パック詰めにしていく様子を、テーブルに両手をついてじっと見つめるアティくんとういちゃん。その熱い視線と健気な姿に、飼い主さんも「そんな顔されたら心が揺らいでしまう…」と、とうとう鮎を1匹ずつあげてしまいました。食べている隙に残りの作業を進めようとする飼い主さんでしたが、食べ終えたふたりは再び「くれくれアピール」。大好物を前にしたカワウソたちの食欲に終わりはないようです。



しかしカワウソたちのため、健康管理には厳しい飼い主さん。二匹目をあげる代わりに段ボール箱の底に落ちていた鮎の尻尾のカケラを差し出すと、ふたりはカケラすら美味しそうに食べるのでした。



夜中に眠気をこらえながら、必死に鮎をおねだりするアティとういちゃんの健気さと可愛らしさがたまらない、ほっこり癒される動画です。