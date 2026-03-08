坂元達裕が先制弾の活躍で首位コヴェントリーのリーグ戦5連勝に貢献！ 2位との暫定勝ち点差を「8」に
コヴェントリー（イングランド2部）に所属する日本人MF坂元達裕が、ブリストル・シティ戦で先制弾を挙げ、チームの5連勝に貢献した。
7日にチャンピオンシップ第36節が行われ、コヴェントリーはアウェイでブリストル・シティと対戦した。試合は37分、左サイドからジェイ・ダシルバが上げたクロスを坂元達裕が頭で叩きつけ、コヴェントリーが先制。その後、ジョエル・ラティボーディエルが退場し、コヴェントリーは10人での戦いを余儀なくされたが、2−0でブリストル・シティに勝利した。
この結果、リーグ首位のコヴェントリーはリーグ戦5連勝を達成したほか、暫定ながら2位のミドルスブラとの勝ち点差を「8」に広げた。また、坂元達裕は今季の成績をリーグ戦30試合で5ゴール3アシストとした。
なお、コヴェントリーは次節、11日にホームでプレストンと対戦する予定だ。
7日にチャンピオンシップ第36節が行われ、コヴェントリーはアウェイでブリストル・シティと対戦した。試合は37分、左サイドからジェイ・ダシルバが上げたクロスを坂元達裕が頭で叩きつけ、コヴェントリーが先制。その後、ジョエル・ラティボーディエルが退場し、コヴェントリーは10人での戦いを余儀なくされたが、2−0でブリストル・シティに勝利した。
この結果、リーグ首位のコヴェントリーはリーグ戦5連勝を達成したほか、暫定ながら2位のミドルスブラとの勝ち点差を「8」に広げた。また、坂元達裕は今季の成績をリーグ戦30試合で5ゴール3アシストとした。
なお、コヴェントリーは次節、11日にホームでプレストンと対戦する予定だ。
【動画】坂元達裕が先制弾! vsブリストル・シティ
Sakamoto rises the highest. 🌅 pic.twitter.com/t0Cv08OADj— Coventry City (@Coventry_City) 2026年3月7日