この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【知らないと損】Rakuten WiFi Pocket 5Gは設定変更で爆速に！400Mbps超えの実力を引き出す方法をプロが徹底レビュー

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

通信費見直しアドバイザーの本間輝明さんが、自身のYouTubeチャンネル「ネット乗り換えチャンネル」で「なんと◯◯Mbps！Rakuten WiFi Pocket 5Gの通信速度が爆速になった」と題した動画を公開。楽天モバイルのモバイルルーター「Rakuten WiFi Pocket 5G」の真の実力を引き出すための設定変更と、それによる通信速度の劇的な変化について解説している。



動画ではまず、初期設定である2.4GHz帯のWi-Fiで通信速度を計測。下り76.7Mbps、上り22.3Mbpsという、Webサイトの閲覧や動画視聴には十分な速度を記録した。しかし、本間氏は「せっかくの5G対応ルーターなのに思ったより速度が出ない」と感じるユーザーもいるのではないかと指摘する。



本題は、5GHz帯に設定を変更した後の速度比較だ。設定を切り替えて計測を開始すると、通信速度は見る見るうちに上昇。1回目の計測で362Mbpsを記録し、3回目の計測ではついに470Mbpsに達した。2.4GHz帯の約6倍という圧倒的な速度差に、本間氏も興奮を隠せない様子を見せた。



この爆速を実現するためには、ルーターの管理画面からWi-Fi設定を変更する必要がある。動画では、スマホを使って管理画面にアクセスし、SSIDタイプを「メイン5GHz」に変更、さらに屋外でも合法的に使用するためのWi-Fiチャンネル設定（W56帯域）を有効にする手順が、画面を交えて分かりやすく解説されている。



ただし、5GHz帯の利用には注意点もある。本間氏は、電源投入後や設定変更直後に約1分間の通信できない時間（DFS）が発生することや、壁などの障害物に弱いという特性を説明。電波が弱くなったと感じたら2.4GHz帯に切り替えるなど、状況に応じた使い分けを推奨した。



本間氏は、簡単な設定変更でRakuten WiFi Pocket 5Gが持つ本来の「爆速」性能を引き出せることを実証。すでに所有しているユーザーはもちろん、購入を検討している人にとっても、そのポテンシャルを最大限に活かすための必見の内容となっている。