この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

通信費見直しアドバイザーの本間輝明さんが、自身のYouTubeチャンネル「ネット乗り換えチャンネル」で「なんと◯◯Mbps！Rakuten WiFi Pocket 5Gの通信速度が爆速になった」と題した動画を公開。楽天モバイルのモバイルルーター「Rakuten WiFi Pocket 5G」の真の実力を引き出すための設定変更と、それによる通信速度の劇的な変化について解説している。

動画ではまず、初期設定である2.4GHz帯のWi-Fiで通信速度を計測。下り76.7Mbps、上り22.3Mbpsという、Webサイトの閲覧や動画視聴には十分な速度を記録した。しかし、本間氏は「せっかくの5G対応ルーターなのに思ったより速度が出ない」と感じるユーザーもいるのではないかと指摘する。

本題は、5GHz帯に設定を変更した後の速度比較だ。設定を切り替えて計測を開始すると、通信速度は見る見るうちに上昇。1回目の計測で362Mbpsを記録し、3回目の計測ではついに470Mbpsに達した。2.4GHz帯の約6倍という圧倒的な速度差に、本間氏も興奮を隠せない様子を見せた。

この爆速を実現するためには、ルーターの管理画面からWi-Fi設定を変更する必要がある。動画では、スマホを使って管理画面にアクセスし、SSIDタイプを「メイン5GHz」に変更、さらに屋外でも合法的に使用するためのWi-Fiチャンネル設定（W56帯域）を有効にする手順が、画面を交えて分かりやすく解説されている。

ただし、5GHz帯の利用には注意点もある。本間氏は、電源投入後や設定変更直後に約1分間の通信できない時間（DFS）が発生することや、壁などの障害物に弱いという特性を説明。電波が弱くなったと感じたら2.4GHz帯に切り替えるなど、状況に応じた使い分けを推奨した。

本間氏は、簡単な設定変更でRakuten WiFi Pocket 5Gが持つ本来の「爆速」性能を引き出せることを実証。すでに所有しているユーザーはもちろん、購入を検討している人にとっても、そのポテンシャルを最大限に活かすための必見の内容となっている。

YouTubeの動画内容

00:44

2.4GHzと5GHzの通信速度比較
02:01

【実測】5GHz帯で速度計測、結果は400Mbps超え！
04:51

誰でも簡単！5GHz帯を有効化する設定手順
09:22

知らないと困る？5GHz帯Wi-Fi利用時の注意点

関連記事

「2,990円で5G対応」楽天モバイルの新ルーターは買いか？プロが実機検証

「2,990円で5G対応」楽天モバイルの新ルーターは買いか？プロが実機検証

 mineo「3日で10GB制限」はすぐ引っかかる？YouTube垂れ流し検証で判明した事実

mineo「3日で10GB制限」はすぐ引っかかる？YouTube垂れ流し検証で判明した事実

 「月500円iPhone」か「3万ポイント」か？楽天モバイル春商戦の“損しない選び方”

「月500円iPhone」か「3万ポイント」か？楽天モバイル春商戦の“損しない選び方”
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

ネット乗り換えチャンネル_icon

ネット乗り換えチャンネル

YouTube チャンネル登録者数 5760人 162 本の動画
通信費見直しアドバイザーの本間輝明が、格安SIMや光回線など、ネット回線全般の乗り換えをサポートするチャンネルです。私は、通信費見直し教室を通じて1,000人以上にスマホやネット回線の通信費を見直しサポートしてきました。スマホやネット回線選びに役立つ専門的な情報をわかりやすくお伝えします。
youtube.com/channel/UCMhqCLPKiLF7n6mJl0tyGvQ YouTube