トライアル最終日、一瞬「お迎え（返却）」を覚悟した投稿者さん。その後に待っていた最高の逆転劇が反響を呼んでいます。話題の投稿は57万回以上表示され「おめでとう」「元気に遊んで長生きしようにゃ」とのコメントが寄せられていました。

【動画：『ダメだったか…』保護子猫のトライアル最終日、『返却』を覚悟した瞬間…里親希望者の『予想外の一言』】

「ダメだったか…」と覚悟した瞬間

Xアカウント「あまねママ」に投稿されたのは、ヒヤッとする展開から一転、家族が決まった保護子猫ちゃん。投稿者さんのおうちにやってきたのは生後3ヵ月の子猫の「琥珀」ちゃんです。

最初は不安そうな声をあげて固まっていました。ところが、投稿者さんの優しさに触れると、わずか2日で自分からスリスリするほどの甘えん坊さんに！そんな琥珀ちゃんの運命が決まる、2週間の里親トライアル最終日のことでした。

里親希望の方が、琥珀ちゃんに持たせたヒーターを手に現れたのを見て、投稿者さんは正直「ダメだったか…」とお迎え（返却）を覚悟したそうです。意を決して「いつ迎えに行こう？」と切り出したところ、返ってきたのは「正式にもらっていい？」という最高の逆転劇！

最初はあんなに怖がりだった琥珀ちゃんですが、実は里親さんの心をガッチリ掴んでいました。これからは温かい家族の元で、ずっと幸せにね！

「幸せ報告」に感動と祝福の嵐！

琥珀ちゃんの門出にXユーザーたちからは「琥珀ちゃん、お家が決まったんですね！幸せになってね」「既に大切にしてもらえてるみたいで嬉しいですね」「沢山楽しい事して長生きするんだよ」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「あまねママ」では、投稿者さんの愛猫たちや保護猫活動の様子などが投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「あまねママ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。