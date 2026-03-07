ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2026年2月26日から全国のゲームセンターなどに順次展開される、「無限城編」の熾烈な戦闘シーンを再現できる「アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュア」3種を紹介します！

セガプライズ アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュア

投入時期：2026年2月26日より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、アニメ「鬼滅の刃」の「XrossLink フィギュア」が登場！

「竈門炭治郎」「冨岡義勇」「猗窩座」の3人による、「無限城編」の戦闘シーンを再現できるフィギュアです。

アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュア“竈門炭治郎”−無限城編−

サイズ：全長約15×14.5cm

種類：全1種（竈門炭治郎）

並べて飾ると世界観が強化される！“XrossLink（クロスリンク）”シリーズに「竈門炭治郎」が登場！

熾烈な戦闘シーンを表現した大ボリュームのエフェクトが魅力です！

鬼気迫る「竈門炭治郎」の表情も、戦闘中の緊迫感を伝えます。

同月登場の「冨岡義勇」「猗窩座」と並べて楽しめるのが、“XrossLink（クロスリンク）”シリーズの特徴！

3人が激突するシーンが、お部屋で再現できます。

今にも飛び出してくるように見える「竈門炭治郎」

全方向から、その躍動感あふれる姿を堪能できるフィギュアです！

アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュア“冨岡義勇”−無限城編−

サイズ：全長約13×14.5cm

種類：全1種（冨岡義勇）

「無限城編」の“XrossLink（クロスリンク）”シリーズより「冨岡義勇」もラインナップ。

鋭いまなざしで刀を振るう「冨岡義勇」が、水のエフェクトとともに立体化されています。

熾烈な戦いを繰り広げる、ピリピリとした空気も感じられる仕上がり。

同時登場の「竈門炭治郎」「猗窩座」と共に並べれば、より作中の雰囲気を表現してくれます。

いつもクールな「冨岡義勇」のアツい戦いをお部屋に飾れるフィギュア。

ディティールにこだわりが光る、躍動感あるプライズです！

アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュア“猗窩座”−無限城編−

サイズ：全長約13×14cm

種類：全1種（猗窩座）

十二鬼月 上弦の参「猗窩座」も、“XrossLink（クロスリンク）”シリーズに登場！

「無限城編」でのかっこいい姿がフィギュアとして立体化されています。

拳を振り上げているワンシーンを忠実に再現。

笑顔を浮かべ、軽やかに動き回る「猗窩座」を生き生きと表現しています。

「竈門炭治郎」と「冨岡義勇」の鬼気迫る表情に対して、戦闘を楽しんでいるような表情の「猗窩座」

「猗窩座」の躍動する筋肉や、動きを感じられるエフェクトなど、細部にもこだわりを感じるフィギュアです。

「竈門炭治郎」「冨岡義勇」「猗窩座」が「無限城編」の世界観を表現してくれる「クロスリンク」フィギュア！

「無限城編」の熾烈な戦闘シーンを再現できる「アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュア」3種は、2026年2月26日から全国のゲームセンターなどにて順次展開予定です。

