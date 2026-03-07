「今回の韓日戦は負けても気が楽だわ」（RULIWEB 25/12/19）

【写真】「日本戦はサラッと捨てて、台湾とオーストラリアに集中しよう」という声も…

「負けて怒る人はいなさそう。前回WBCの韓日戦みたいな大惨事にならない限り」（dcinside 25/10/26）――。

WBCの開幕前から、韓国のネットコミュニティでは悲観的な投稿が次々と寄せられている。3月7日に行われる伝統の日韓戦を前に、現地野球ファンの声を拾ってみた。



前回の2023年大会で優勝の瞬間、絶叫した大谷 ©時事通信社

日本では今回のWBCがネットフリックスの独占配信となったことに対して戸惑いの声があるが、韓国は放送法第76条で「国民的な関心が非常に大きいスポーツ大会」は公平に中継されると決まっており、今大会も地上波3局をはじめ多様なチャンネルで視聴可能だ。

それならばさぞ日本以上に盛り上がっているのでは――と思ったら、韓国のネットコミュニティは始まる前からまさかのお通夜状態。「（日本に）コールド負けだけはしないで…」（RULIWEB 26/2/25）と、自嘲混じりのため息があちこちから漏れてくる状態だ。

「大谷は外して！ それでも負けそうだけど」

韓国は歴史的に、経済でもスポーツでも常に日本をライバル視してきた。野球やサッカーのような国民的スポーツの日韓戦ともなれば国家の威信を背負って死闘を繰り広げる、というのが従来のお約束だ。2006年のWBCでは日本に勝った韓国チームがマウンドに太極旗を立て、イチローが「野球人生で最も屈辱的な日」と憤慨したこともある。

国際関係が改善したことで「日本に負けたくない」という熱量もかなり弱まったとはいえ、今でもWBCでの日韓戦が特別なカードであることに変わりはない。しかし韓国野球は不振が続き、日本代表との実力差も開く一方だ。

WBCでは2006年に3位、2009年に準優勝を飾ったのを最後に、2013年以降は3大会連続で1次ラウンドで敗退。直近の2023年大会は日本戦で4対13の大敗を喫し、野球ファンを失望させた。

2015年のWBSCプレミア12では準決勝で日本を破り、決勝でアメリカにも勝って優勝を手にしたが、この大会を最後に韓国は日本に10連敗。

2025年11月にはようやく引き分け、韓国メディアは「連敗が止まった」と喜んだ。だが長年実力差を見せつけられてきた野球ファンは、「以前はある程度まで互角だったが、いまは日本が数段上」（dcinside 26/1/26）と白けムードだ。

今大会に出場する日本選手に対しては、「アメリカですら冷や汗を流す顔ぶれ」「大谷は外して！ それでも負けそうだけど」（RULIWEB 25/12/19）「吉田が殺戮するだろう」「鈴木がどれだけ韓国のマウンドをボコボコにするか」（FMKorea 26/2/11）といった反応。

一方で韓国のピッチャーに対しては、「日本のバッティングマシン」（dcinside 26/2/6）と容赦ない。

こうした実力差が生まれたのは、子供時代からの練習環境の違いが原因というのが定説だ。

「韓国と日本は野球ができる学校の数が全く違う。逆にいままで張り合えていたほうがおかしい」「高校の体育でスポーツをやらせると親が苦情を言う国に、何が期待できる？」（RULIWEB 26/1/26）といった解釈が、野球ファンの間で共有されている。

それだけに今大会の韓国の目標は、日本戦の勝利やましてや優勝などではなく「4大会連続の1次ラウンド敗退を避ける」という極めてシビアなものだ。同じC組の台湾は2024年のWBSCプレミア12で、日本と韓国を破って初優勝を決めるなど力をつけており、日本に勝つどころか台湾にも勝てずに脱落する悪夢が現実味を帯びつつあるのだ。

韓国代表主将でサンフランシスコ・ジャイアンツ所属のメジャーリーガー李政厚も、今大会の目標を問われて「7試合を戦いたい」と答えている。それは決勝進出を意味するが、日本やアメリカを名指しにせず、優勝とも口にしないところに自分たちの力量の認識が透けて見える。

「日本戦を捨てて台湾戦に集中すべき、という選択を…」

戦力的な不安を抱える韓国チームだが、試合日程も悩みの種になっている。

3月7日にナイターで日本と戦った後、翌8日には昼12時から1次R突破の2位争いにおける最大のライバル台湾との試合が始まる。それだけに韓国では「日本戦を捨てて台湾戦に集中すべき、という選択を迫られるかも」（FMKorea 25/12/15）との極端な意見まで囁かれているわけだ。

今回のWBC中継を担当する韓国の野球解説者も、「KBSスポーツ」公式YouTubeチャンネルで「日本戦に全力を注ぐのは、正しい戦略ではない」（3月1日）と語っている。

早くも悲壮感が漂う韓国代表チームだが、希望もある。現地野球ファンによると、大谷選手はこれまで国際試合でもMLBでも、韓国出身のピッチャーからホームランを打ったことがないそうだ。逆に2023年には、MLBで韓国人選手が大谷選手からホームランを放ったことがある。

今大会でもこの “ジンクス” が炸裂して、11年越しの雪辱を果たすか――。伝統の日韓戦が見応えのある試合となるよう、長年のライバルの健闘を期待したい。

（高月 靖）